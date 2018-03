¡Detallazo! Puso al payaso ‘Eso’ en las fotos de compromiso de su hermana

Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Detallazo! Un hombre puso al payaso ‘Eso’ en las fotos de compromiso de su hermana. El vínculo entre hermanos de los más fuertes, pues la familia siempre es muy importante. Por eso dicen que aunque los hermanos peleen, se hagan bromas (de todo tipo) siempre se querrán. Sin embargo hay algunas bromas que son bastante chistosas pero que pueden llegar a ser muy aterradoras.

"Mi hermana me pidió que fotografiara sus fotos de compromiso, así que escondí al payaso Eso en cada foto. Cuenta regresiva hasta que se dé cuenta", escribió McLaren. ​​​

My sister asked me to shoot her engagement pics so I hid Pennywise the Clown in every photo. Countdown until she notices. pic.twitter.com/Z7QZPsq2ym — Jesse McLaren (@McJesse) 22 de octubre de 2017

Her fiancé is wearing pants from the Gap. She deserves this. — Bella Bee  (@SmileyYYC) 22 de octubre de 2017

That’s a good brother! — Wilbur Podgeway (@WilburPodgeway) 22 de octubre de 2017

This is the only way to get me to look at wedding photos. — dark victorian ? (@darkvictorian) 23 de octubre de 2017

?? I'm such a fan of creepy elements in engagement photos. — Jen Scantland (@rikersit) 22 de octubre de 2017

Love it ?? however.......what music do you want at your funeral ? well worth it ?? — gbow (@greg_bowater) 23 de octubre de 2017

Si hay algo que causa el terror, es la escena de la película de 'Eso' cuando los niños ven al payaso. Sin embargo si esto se transforma en realidad seguro uno se muere del espanto. Pues nadie imaginaría que este terrorífico payaso apareciera en tus propias fotos y menos del día en que te casas. Sin embargo alguien lo ha hecho, pues uno de los colaboradores de BuzzFeed, puso al payaso ‘Eso’ en las fotos de compromiso de su hermana. Y por si fuera pooco lo compartió en su cuenta de Twitter:​​​​​No hay palabra sobre su reacción todavía, pero puedes ver las misteriosas imágenes en este tuit. Por supuesto que los usuarios en esa plataforma social reaccionaron ante la pequeña broma: