Destruyen células cancerosas con nuevo método de “Tijeras microscópicas”

Los científicos israelíes lograron este objetivo de manera exitosa.

Un equipo de científicos israelíes, informó en un artículo publicado este martes en la revista Science Advances, que ha logrado destruir las células del tipo cancerígeno con un nuevo método de alta precisión, este apunta hacia partes infectadas del cuerpo, y lo comparan con tijeras microscópicas que cortan el ADN. En La Verdad Noticias te traemos la información.

Los científicos lo lograron mediante unas tijeras microscópicas. foto: elperiodico

El experimento con ratones

Este experimento fue llevado a cabo con cientos de ratones infectados con dos versiones más graves de cáncer: gliobastoma y cáncer de ovario. En donde desarrollaron e inyectaron tres componentes: una nanopartícula hecha a base de lípido, un ARN mensajero que funciona como si fueran pequeñas tijeras para cortar el ADN y un sistema de navegación que detecta las células cancerosas.

Así, el tratamiento demostró su eficacia, ya que la tasa de supervivencia de los animales que recibieron este tratamiento, aumentó en un 0%, en comparación con el grupo de control. Después del exitoso experimento donde cortaron el ADN con ratas, se informa que las pruebas en humanos comenzarán en dos años.

Este experimento fue hecho en ratones donde lograron cortar su ADN. foto: muyinteresante

Los resultados del experimento

Dan Peer, autor del método y experto de la Universidad de Tel Aviv, en una entrevista con The Times of Israel, comentó que no hay efectos secundarios y creen que la célula cancerosa tratada de esta manera, nunca se volverá a activar.

El científico definió esta tecnología como una quimioterapia más elegante y dijo que sueña con reemplazar este procedimiento, que puede tener un impacto desastroso en la salud.

Pruebas con humanos

Peer informó que las pruebas en humanos comenzarán en dos años. Señaló que el tratamiento será altamente personalizado para cada paciente: dependiendo de la biopsia, se administrará en forma de inyección general o inyección directa en el tumor. Y enfatizó que la tecnología debe desarrollarse más, pero lo principal es que descubrieron que puede matar las células cancerosas.

