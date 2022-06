Después de los 40: hábitos nocturnos que suben tu peso

¿Sabías que tus hábitos nocturnos pueden provocar el aumento de peso después de los 40 años? Sí, así como lo lees; por lo tanto si corriges estos malos hábitos podrías perder algunos kilos o desinflamar tu cuerpo.

Cuidar nuestra salud también es entender que tenemos diferentes necesidades, dependiendo de la edad en la que nos encontremos; es decir, nuestro estilo de vida, la alimentación y el propio metabolismo son distintos así que requieren cuidados diferentes.

Aquí en La Verdad Noticias te diremos cuáles son esos malos hábitos nocturnos que necesitas dejar para sentirte más plena, menos inflamada y hasta con unos kilitos de menos.

Cuidados después de los 40

Cuidarse es importante, una buena rutina nocturna marcará la diferencia.

El cuerpo va cambiando dependiendo de la etapa en la que esté, no es lo mismo cuidar de tu piel u organismo a los 20 cuando tienes una mejor digestión, más colágeno y más energía que cuidarte a los 40 años.

Varios especialistas recomiendan comenzar a reinventarse y cambiar los hábitos desde los 30 para acostumbrar al cuerpo a estas nuevas rutinas de cuidado.

Cuando llegamos a los 40 es muy necesario modificar tus hábitos en alimentación, hidratación, ejercicio y hasta del sueño.

A esta edad, ocurren cambios naturales como el envejecimiento de la piel, la decoloración del cabello, la disminución de la masa muscular y aumento de peso.

El National Institute of Health explica que a medida que envejecemos perdemos tono muscular y acumulamos más grasa.

Así que corregir los malos hábitos nocturnos, tener una alimentación balanceada y hacer el ejercicio correcto es clave para nuestro cuerpo.

Malos hábitos nocturnos que aumentan tu peso

El uso del celular durante la noche puede afectar tu rutina de sueño.

Los malos hábitos nocturnos hacen mucho daño a la larga, así que mucho ojo con estas rutinas que afectan a tu cuerpo:

Cenar y dormir rápidamente.

Cuántas veces no nos dijo mamá que no era bueno acostarse a dormir al poco tiempo de haber cenado, pues sí, las mamás siempre tienen razón.

Al hacer esto el cuerpo no tiene tiempo de digerir lo que ya comimos, por eso mismo al despertar se siente el estómago muy pesado, inflamado y hasta con gases.

Los nutricionistas recomiendan cenar ligero alrededor de las 7 de la noche.

No cenar.

Es muy común que muchas personas piensen que al no cenar van a bajar de peso, pero lamento decirles que no es así; saltarse comidas no es la solución.

Esto pasa porque durante la noche, tus órganos se mantienen activos y si no les das comida van a tomar la energía de la masa muscular o la grasa almacenada; con esto sólo lograrás perder músculo, afectando el metabolismo.

Usar tu celular por las noches.

Antes de dormir es importante que dejes tu celular a un lado, aproximadamente 1-2 horas antes de acostarte; ya que tu cuerpo necesita relajarse.

Al no dejarlo antes de dormir provoca que tu cuerpo aún esté gastando energías por lo que nuevamente te dará hambre.

Comer picantes.

Es recomendable no consumir ese tipo de alimentos ya que suelen irritar tu estómago y genera mala digestión y mal descanso.

Elimina los malos hábitos del suelo y enseguida verás la diferencia.

