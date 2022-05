Desnudo inédito de Miguel Ángel fue subastado ¿Por cuánto se vendió? Foto: frasesdelavida.com

El artista Miguel Ángel es famoso por sus grandes obras, de ahí que muchos están interesados en tener sus bocetos y dibujos, y recientemente en una subasta se vendió un dibujo inédito donde se ve a un hombre desnudo, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la subasta se llevó a cabo en París, Francia y que la obra en cuestión se llama “A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures”.

Anteriormente te contamos sobre Ángel Nieves y su “EsCultura basura”; sin embargo, ahora te diremos todo sobre la obra poco conocida que se vendió en millones de euros de uno de los más famosos artistas de la historia.

Por esta canditad se vendió el desnudo inédito de Miguel Ángel

“A nude young man (after Masaccio) surrounded by two figures”. Foto: lopezdoriga.com

La obra del artista italiano había sido valorada por la casa de ventas Christie’s en 30 millones de euros, aunque al final fue vendida por más de 23 millones, pero no rebasó el total dado, aunque, aun así fue una muy buena suma para un dibujo que fue hasta el 2019 considerado como obra del taller del famoso, y se cree que fue creado en la década del siglo XV en inspiración de obras de maestros florentinos de generaciones pasadas, de ahí que se piensa lo hizo en su juventud, siendo tal vez su primer estudio de un desnudo, de ahí que suma un gran valor.

Cabe mencionar que en este dibujo el artista recreó al hombre que tiembla en el fresco de Masaccio conocido como el Bautismo de los Neófitos situado en la iglesia Santa María del Carmen de Florencia, su boceto mide 20 cm de ancho y 33 de alto, está hecho en dos tintas distintas de color marrón con un trazo de pluma vigoroso y más libre que el del fresco.

¿Qué enfermedad le dio a Miguel?

Le dio artrosis en las manos, una también conocida como osteoartritis que es articular y degenerativa, en esta se destruye el cartílago hialino que recubre las superficies óseas que permite el movimiento correcto de las articulaciones.

