Desmaquillate con agua micelar y ten un cutis de bebé.

Desde lo más básico como el producto para bebés hasta lo más sofisticado, existe una variedad que es la perfecta para que tu cutis luzca como el de un bebé.

Es una realidad, que tengamos la edad que tengamos, las mujeres siempre nos preocupamos porque nuestro rostro se vea fresco, joven, hidratado, en resumen que se vea como de bebé.

Por eso y como gran recomendación de los profesionales en la materia, es que lo de hoy es utilizar agua micelar, no te complicas al desmaquillarte, sobre todo cuando estas cansada después de un día pesado y que lo último que quieres es todo un ritual de belleza.

¿Cómo surge el agua micelar?

Nace en París, diseñada para aplicarse con un algodón en lugar de llevar todo el proceso de lavado de rostro.

¿Por qué su efectividad?

Está formada por partículas de micelas limpiadoras suspendidas en agua blanda; estas diminutas partículas de aceite limpian maquillaje (incluida la máscara resistente al agua), sérums y las impurezas de la piel, sin la necesidad de productos químicos agresivos; no es de extrañar que sea una necesidad entre bastidores en los espectáculos. Para la limpieza diaria no hay rival para un régimen completo y personalizado, pero como parte de una limpieza doble o una opción cuando no tiene fácil acceso al agua, las micelares son una excelente solución para una piel limpia en un tiempo récord.

La reina y la más sencilla y económica

Los productos que hacen que los bebés tengan la piel saludable, es una opción maravillosa para nosotras, así que recurrimos a uno de ellos, y en este caso hablamos la solución limpiadora sin enjuague para piel normal de Mustela, un agua micelar perfecta para el aseo de los bebés y los niños, así como para el cuidado neonatal.

Mustela, la reina de las aguas micelares.

Las marcas más destacadas

Bioderma Sensibio H2O

La micela más famosa de todas, la Sensibio H2O de Bioderma es capaz de eliminar incluso la máscara de pestañas impermeable, y es un elemento básico entre bastidores en las semanas de la moda, así como en todos los gabinetes de baño de las parisinas respetables.

Bioderma Sensibio H2O.

La Roche-Posay Micellar Solution

Una de las mejores aguas micelares para pieles sensibles, la Solución Micellar de La Roche-Posay utiliza el agua termal de la marca para disolver suavemente las impurezas y dejar la piel suave y tersa.

La Roche-Posay Micellar Solution.

Agua Limpiadora Micelar de Garnier

Una botella de tamaño XL, una fórmula hipoalergénica y un precio atractivo hacen que el Agua Limpiadora Micelar de Garnier sea una buena opción para quitarse el maquillaje fácilmente cuando el tiempo apremia. También está disponible una fórmula para pieles sensibles y otra para pieles mixtas.

Agua Limpiadora Micelar de Garnier.

Lancôme Eau Micellaire Douceur

Especialmente adecuado para pieles mixtas, Eau Micellaire Douceur de Lancôme limpia y tonifica para dejar la piel fresca y lista para el siguiente paso en su régimen.

Lancôme Eau Micellaire Douceur.

This Works Evening Detox Cleansing Water

Esta agua limpiadora y de desintoxicación vespertina de This Works funciona para purificar la piel expuesta a la contaminación al final del día, con aceite de almendras dulces, aloe vera y raíz de regaliz para limpiar y calmar.

This Works Evening Detox Cleansing Water.

Simple Micellar Cleansing Water

Simple es famoso por crear productos suaves y sin complicaciones a precios increíbles, y el agua limpiadora micelar de la marca no es una excepción. Ideal para pieles sensibles.

Simple Micellar Cleansing Water.

L'Oréal Paris Micellar Bi-Phase Water

El agua bi-fase micellar de L'Oréal Paris presenta una fase oleosa para actuar sobre el maquillaje a prueba de agua y una fase micelar para eliminar las impurezas de la piel, lo que la convierte en una de las mejores aguas micelares para una limpieza verdaderamente completa.

L'Oréal Paris Micellar Bi-Phase Water.

Dior Hydra Life Micellar Water

Elimina el maquillaje de manera eficiente sin dejar la piel seca, el agua micelar Hydra Life de Dior se infunde con extracto de flor de equinácea para dejar la piel suave y flexible.

Dior Hydra Life Micellar Water.

Eau Thermale Avène Micellar Lotion

Incluso aquellos con la piel más sensible encontrarán un respiro en la fórmula micelar ultra suave de Avène, que incluye agua termal del propio manantial de Avène.

Eau Thermale Avène Micellar Lotion.

Caudalie Micellar Cleansing Water

Ideal como parte de una limpieza doble, el agua limpiadora micelar de Caudalie utiliza ingredientes ultra suaves para disolver suavemente las impurezas sin irritarlas.

Caudalie Micellar Cleansing Water.