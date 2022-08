¿Deshacerme de mi coche podría hacerme más feliz? Estudio lo revela. Foto: phantom-marca.unidadeditorial.es

La invención del coche ha facilitado el transporte en diferentes ámbitos desde la distribución de productos hasta acortar los tiempos de viaje, pero también ha traído inevitables consecuencias como el tráfico en horas pico y accidentes. Anna-Kathrin Hess nos cuenta en su estudio como no tener un propio podría hacernos más llevadera la rutina matutina.

En La Verdad Noticias te contamos que hay una investigación referente al uso del cinturón de seguridad, pues tan sólo en 2007 se salvaron más de 15,000 vidas con una tasa por debajo del 90% del uso del cinturón, pero de haberse mantenido en esta cifra se habrían podido evitar 40,000 lesionados.

Hace poco te hablamos sobre una mujer se bajó de su auto para rescatar un peluche, pero ahora te ponemos en alerta, ya que si has estado tentado a detenerte a recoger algo sobre la carretera, asegúrate de indicarle con señas claras al conductor tras de ti que vas a detenerte.

El estudio sobre la felicidad y tu coche

Autos. Foto: desinformemonos.org

Desde la Universidad de Basilea en suiza, la investigadora Anna-Kathrin Hess menciona que obsequiar el automóvil del hogar tiene un efecto en el bienestar, pues las familias desarrollan estrategias alternativas para moverse fácilmente, evitando el caos en las avenidas más concurridas y una clara disminución en los gastos mensuales que conlleva el combustible y el mantenimiento.

Entrevistando a más de diez mil personas durante 5 años antes y 2.6 años después de la eliminación de automóviles no impulsados por la asequibilidad, y 4.3 años antes y 1.7 años después de la eliminación de automóviles impulsados por la asequibilidad.

Ante esto, se llegó a la conclusión de que las personas que vendieron sus automóviles para ahorrar dinero experimentaron una caída en la satisfacción, el año posterior a que tuvieron que deshacerse de su automóvil.

Pero los quienes no se deshicieron de ellos por la asequibilidad (es decir, las personas que se deshicieron de sus automóviles, pero no porque no pudieran pagarlos) experimentaron un aumento en la frecuencia de los sentimientos alegres uno año después de que se desprendieron de ellos.

Te puede interesar: En Rusia crean coche de 8 ruedas y los ciudadanos pierden la cabeza.

¿Cómo puedo deshacerme de un coche?

Debes considerar las condiciones de tu auto, pues si las reparaciones sobrepasan su valor es mejor pensar en venderlo, ya sé que lo vendes por piezas o para restaurar si se trata de un modelo antiguo e interesante.

Llevar al deshuesadero no te generará gran beneficio, pues siempre es mejor sacarle algún provecho, podrías vender el motor y adaptar la carrocería a modo decorativo como se suelen encontrar en los museos, claro que sí es un modelo muy reciente, venderlo es más sencillo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de: es-us.finanzas.yahoo.com