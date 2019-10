¡Desgraciadas! Ellas son las más INFIELES del zodiaco

Ser víctima de una infidelidad es algo que te marca para siempre, habrá quienes puedan superarlo de forma relativamente rápida, pero definitivamente la mayoría no lo pueden superar, al menos no hasta después de un buen rato, sin embargo, ya sabes lo que dicen ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Estas mujeres no sólo son las más infieles del zodiaco, ¡sino que lo saben esconder muy bien!

Estas mujeres no sólo son coquetas e irresistibles, sino que son muy inteligentes y expertas en el arte del engaño. Son incapaces de resistirse a las tentaciones y saben seducir muy bien a sus presas, así que ten mucho cuidado con ellas, pues podrían romperte el corazón en mil añicos.

¡Desgraciadas! Ellas son las más INFIELES del zodiaco

Aries

Sí, cualquiera quisiera estar con una mujer Aries, son súper divertidas y vivaces, seguras e impulsivas, pero esto mismo las hace estar buscando siempre nuevas aventuras, incluso bajo las sábanas de otras personas. Además, son calculadoras e inteligentes, analizan cada detalle y reconocen cuándo tienen el camino libre para cometer una infidelidad.

En serio, no importa lo que hagas, no hay manera de descubrirlas en la movida, pues son muy rápidas al pensar. Ahora bien, aunque cuando están enamoradas suelen entregarse completamente, se aburren bastante rápido, así que si no quieres que te pongan los cuernos, salte de la rutina y sorpréndela todos los días.

¡Desgraciadas! Ellas son las más INFIELES del zodiaco

Tauro

Como era de esperarse, estas mujeres regidas por Venus son demasiado hedonitas; están en busca del placer en todo momento y el romanticismo apasionado es algo que les escurre por todas partes, ¡podríamos decir incluso que lo transpiran! Les encantan las cosas prohibidas y hacer cosas arriesgadas. Son muy traviesas y se desmoronan por un hombre que bese y huela delicioso.

Si quieres mantenerla a tu lado por siempre, deberás de saber satisfacerla; son muy exigentes y si no les pareces interesante, ya encontrarán alguien que sí lo sea, aunque sea bajo los efectos del alcohol y por unas cuantas horas.

Te podría interesar: Signos del zodiaco que terminarán solteros en octubre

¡Desgraciadas! Ellas son las más INFIELES del zodiaco

Géminis

Aunque lo primero que podrías pensar es que su facilidad para ser infiel está regida por su doble personalidad, la realidad es que esta chica no es mala, en realidad, las mujeres de Géminis son bastante distraídas y aún sin siquiera planearlo podrían terminar besando los labios de cualquier extraño.

Eso sí, es importante destacar que para ellas una infidelidad no son unos cuantos besos y caricias, ni siquiera un acostón (aunque en realidad no son de acostarse con cualquiera a la primera), pues desde su punto de vista una conexión a nivel espiritual es completamente necesaria.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.