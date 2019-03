Desert Flower Foundation: la campaña de Waris Dirie para acabar con la MGF

La vimos trabajando como modelo en campañas de Chanel y editoriales de Vogue, pero Waris Dirie es mucho más que eso. Actualmente dirige la “Desert Flower Foundation”, una organización global comprometida con erradicar la Mutilación Genital Femenina (MGF).

Dirie vivió en carne propia el dolor físico y psicológico, y el impacto a largo plazo de la mutilación genital. La sufrió cuando apenas tenía 5 años, carecía de educación y era demasiado pequeña para entender qué le estaba sucediendo.

“[Mi familia] hizo que sonara bien. Es todo manipulación para que la niña no se asuste. Después te sientas, te atan y separan tus piernas y ahí vienen los cuchillos. La sangre no para de salir por todas partes. Es así como te conviertes en mujer. Ahora eres alguien".

Waris Dirie sufrió una mutilación genital femenina cuando apenas tenía 5 años.

A los 13 años ya la habían cedido en matrimonio, sin embargo, la modelo somalí logró escapar de su país y se dirigió a Londres. Actualmente, con 54 años, ha tomado su experiencia para transformarla en algo positivo, la “Desert Flower Foundation”.

Al principio no fue fácil. En 1997 lanzó su biografía “Flor de desierto” y uno de sus colegas, Liya Kebede, la ayudó a adaptar la historia para el cine en 2008: “Recuerdo la primera vez que dije ‘Ok, adiós a ser modelo, voy a hacer esto en su lugar. Mi meta era conmocionar al mundo. Creí que el mundo pegaría un salto y lo detendría si lo hacía. Pero todo el mundo simplemente miró y dijo ‘¿Qué está diciendo?’”.

En 1997 lanzó su biografía “Flor de desierto” y en 2008 se hizo la adaptación cinematográfica.

“La gente cree que es un problema femenino en algún lugar de África y eso es exactamente por lo que sigue sucediendo. Si le sucediera a un hombre no estaríamos aquí sentadas teniendo esta conversación. Es solo otro problema de mujeres”.

“Estoy construyendo tres escuelas, empezando por Sierra Leona porque tiene niveles [de MGF] similares a los de mi país, Somalia”. Unicef informa que casi 9 de cada 10 niñas son mutiladas en Sierra Leona, y aunque en enero de 2019 se prohibió oficialmente dicha práctica en el país, aún queda mucho por hacer.

Además, Dirie comparte que también supervisa 4 centros médicos que proporcionan tratamiento holístico a víctimas de la MGF en París, Estocolmo, Berlín y Ámsterdam, planeando abrir más a lo largo de Europa, África, Asia y los EEUU, pues no se trata de un problema de África, en realidad sucede a nivel mundial: “allá donde existe cultura de inmigrantes, ellos traen sus costumbres consigo. Está en todas partes”.

Waris Dirie, “Desert Flower Foundation”.

Los esfuerzos de Dirie la han llevado ahora a posar para la colección Icons de Coco de Mer, una marca británica de lencería, después de 20 años de no estar frente a las cámaras. Para la campaña, se realizó un cortometraje titulado “Save a Desert Flower”, para llamar la atención sobre la MGF y animar a quienes lo vean a poner fin a esta práctica.

El objetivo es reunir 10 millones de firmas para finales de este año y presentarlas ante el Secretario General de la ONU. “La misión es erradicar la MGF e informar a la gente que realmente no sabe nada sobre esto. Para hacer que el mundo sepa que esto no es aceptable. Esto se tiene que acabar”.

Además, agrega que a pesar de ser la concientización de la Mutilación Genital Femenina lo más importante de la campaña, subyace el tema del empoderamiento y la positividad en torno a las formas femeninas.

Para la campaña, se realizó un cortometraje titulado “Save a Desert Flower”, para llamar la atención sobre la MGF ​​​​​.

“El hecho de que luchemos por los derechos de las mujeres no significa que tengamos que evitar la sexualidad. Somos mujeres y llevamos ropa interior. Y, lamento decirlo, pero lo hice para darle un empujón a mi propio ego. Pensé ‘Dios, la verdad es que no tengo mal aspecto’. No me avergüenzo de mi cuerpo”.

Por último, concluye diciendo que las mujeres necesitan recuperar su poder: “Tenemos que defendernos las unas a las otras y permanecer unidas - cuanto más lo hagamos, más podremos acabar con este problema. Podemos cambiar todo este abuso”.

“Es el momento de que las mujeres se hagan con el control y traigan de nuevo la paz, el amor, la comprensión, la compasión, los cuidados y la unidad a las cosas. Yo digo: mujeres del mundo, levantaos”.