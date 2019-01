Descubren nueva especie que perteneció a la Era de Hielo en un cenote de Tulum

Una nueva especie de felino fue encontrada en el cenote Pit, al norte de Tulum. De acuerdo con la investigación del Instituto de la Prehistoria de América, se podría tratar de una especie endémica de la Península que se extinguió en la Era de Hielo.

El animal en cuestión fue nombrado Panthera Balamoides en referencia a la palabra “balam”, nombre con el que los mayas identificaban al jaguar. Se dice que era un tipo de gato gigante que habitó hace aproximadamente 10 mil años y era oriundo de la región (lo que en ese entonces era considerado la Península de Yucatán).

“Describimos una nueva especie de félido o de panterino que encontramos hace algunos años trabajando con el INAH Quintana Roo y es hasta ahora, después de un tiempo, que logramos la publicación y la descripción de esta especie a partir de un fragmento de brazo de este gran gato” Jerónimo Avilés Olguín, fundador del Instituto de la Prehistoria de América.

La descripción del Panthera Balamoides se logró a partir de un fragmento de brazo,

El hallazgo, realizado por Sarah R. Stinnesbeck; Wolfgang Stinnesbeck; Eberhard Frey; Jerónimo Avilés Olguín; Carmen Rojas Sandoval; Adriana Velázquez Morlet y Arturo H. González, fue anexado a un catálogo de 30 especies descubiertas en la región y se suma a los descubrimientos pasados de un perezoso y un pecarí, ambos extintos, al igual que el Balamoides, hace más de 10 mil años.

De igual forma, se reportaron otros 2 félidos extintos durante el Pleistoceno, un Panthera leo atrox (León americano) y un Smilodon gracilis (Tigre dientes de sables delgados).

La revista especializada Historical Biology: An International Journal of Paleobiology (Historia Biológica: Revista Internacional de Paleobiología) fue quien avaló el descubrimiento y sugiere que “al menos el norte de Quintana Roo, si no toda la Península de Yucatán, pudo haber estado ecológicamente aislada durante el Pleistoceno, debido a la expansión repetida de los pastizales”.

Investigación científica de Áviles Olguín y sus compañeros, en la cual explican sobre esta nueva especie, "Panthera Balamoides".

Por su parte, Avilés Olguín asegura que próximamente revelará nuevos descubrimientos y por ahora sólo queda esperar que nuevas especies desconocidas salgan a la luz.

“Seguimos trabajando, tenemos unos descubrimientos debajo de la manga, a su tiempo ya lo compartiremos, igual varios artículos en los que vamos trabajando, uno también que ya mandamos a la revista, seguiremos trabajando y seguiremos teniendo resultados”.