Descubren moléculas que podrían servir como medicamentos para tratar la epilepsia. (Foto cortesía Autismo Diario)

Gracias a los conocimientos y trabajos por parte de los especialistas de la salud, se marcan grandes caminos para la creación de nuevos tratamientos que auxilien a diversos padecimientos. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con este estudio: Descubren moléculas que podrían servir como medicamentos para tratar la epilepsia.

Medicamentos para tratar la epilepsia

Así es, encuentran moléculas que tienen el potencial de convertirse en nuevos medicamentos para tratar la epilepsia. Dicho trabajo y por ende descubrimiento, que fue dado a conocer en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences, es un gran paso hacia el hallazgo de nuevos medicamentos para los individuos con este padecimiento y cuyas convulsiones no se pueden controlar con los tratamientos recientes.

Un punto muy importante que hay que resaltar, es que dicho estudio fue dirigido por investigadores de FutureNeuro, el Centro de Investigación SFI para enfermedades Neurológicas Crónicas y Raras, y la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud RCSI, Irlanda; este trabajo es el resultado de siete años de investigación.

Descubren moléculas que podrían servir como medicamentos para tratar la epilepsia. (Foto cortesía GEOMEDICA)

Moléculas como medicamentos

En este proyecto los investigadores ubicaron y midieron niveles de más del mil millones de hebras de microARN, esto para investigar si se modificaron en la epilepsia. Fue así que descubrieron un diminuto conjunto de este que siempre estaba elevado en la epilepsia y diseñaron moléculas parecidas a las drogas, reducidas por los químicos del grupo, para atacarlas.

Fue así que se descubrió que tres de las moléculas sintéticas frenan las convulsiones en las pruebas preclínicas. Ante esto las simulaciones vía computadora mostraron cómo los posibles tratamientos influyeron en las redes de moléculas dentro de las células cerebrales, al cambiar la respuesta inflamatoria.

Descubren moléculas que podrían servir como medicamentos para tratar la epilepsia. (Foto cortesía Revista Medicina y Salud Pública)

Cabe mencionar que la doctora, becaria FutureNeuro Research, profesora honoraria en RCSI y coautora principal, Cristina Reschke, explicó que su enfoque para el descubrimiento de fármacos los ha llevado a nuevos tipos de moléculas que pueden ser dirigidas: