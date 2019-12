Descubren cómo controlar INFLAMACIÓN en la enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria (EII) que se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error y destruye el tejido corporal sano. Se desconocen las causas exactas y aunque hasta el día de hoy no existe una cura, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Estados Unidos han descubierto una posible manera para controlar la inflamación.

Según los científicos, bloquear la proteína interleucina-1alfa (IL1alfa), que provoca la inflamación en el intestino, podría ayudar a disminuir de manera importante la gravedad de la inflamación intestinal.

Las pruebas hasta ahora se realizaron en un modelo de ratón de la enfermedad de Crohn y los efectos antiinflamatorios fueron similares a los de los esteroides (el tratamiento por excelencia para este tipo de casos).

Descubren cómo controlar INFLAMACIÓN en la enfermedad de Crohn

Ahora bien, según el artículo, que se publicó en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', el efecto del tratamiento anti-IL1alfa además se controlaba cambiando la composición y la función del microbioma intestinal.

“Este es uno de los primeros estudios, que sepamos, que vincula el efecto de una citocina específica, como IL1, con el microbioma intestinal”, señala el autor principal del estudio y jefe de división de gastroenterología en el Hospital de la Universidad de Cleveland Medical Center, Fabio Cominelli.

Ahora, Cominelli, en conjunto con sus colaboradores en Xbiotech In. y el doctor Charles Dinarello, quien descubrió y clonó la interleucina-1 a principios de los años 80, planean realizar el primer ensayo clínico que bloquea esta proteína en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y creen poder “desarrollar una nueva terapia biológica para pacientes con EII”.

Descubren cómo controlar INFLAMACIÓN en la enfermedad de Crohn

Por último, cabe mencionar que además de la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa es otro tipo de EII y ambas son afecciones crónicas que se caracterizan por dolor intenso, diarrea, sangrado y en ocasiones, complicaciones intestinales que requieren cirugía.

Te puede interesar: ¿Acidez, gastritis y colitis? Pueden ser síntomas de cáncer gastrointestinal

Como se mencionó al principio, hasta el día de hoy no existe una cura para ellas y lamentablemente las terapias disponibles sólo son efectivas en aproximadamente la mitad de los pacientes, por ello los investigadores encuentran “una gran necesidad de desarrollar nuevas terapias biológicas, como los anticuerpos monoclonales anti-IL1".

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.