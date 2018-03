Descubre tu personalidad según tu posición sexual favorita

Algunas personas apuestan por posiciones que les den seguridad, mientras que otras piensan en el placer como su prioridad. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México

Elige tu posición sexual favorita y lee la descripción de tu personalidad:

Te gusta sentirte segura en cualquier decisión que tomas. Eres analítica y pocas veces tomas riesgos. Eres detallista y casi siempre tienes todo planeado o bajo un método de ejecución. Siempre vas por lo que quieres y no te detienes hasta conseguirlo.Vives sin preocupaciones, eres extrovertida, sociable y muy paciente. Pocas cosas te dan pena y siempre tienes una respuesta para todo. En las relaciones no te gusta sentirte presionada ni presionar a tu pareja.Eres una romántica sin remedio. Valoras los detalles, eres cariñosa, positiva y muy amigable. Siempre le pones pasión a todo lo que haces.Eres perfeccionista y te gusta tener el control en todo lo que haces. Crees que no hay mejor manera de hacer las cosas que la tuya. Eres valiente y tienes una sana autoestima.