Descubre tu peor defecto en la intimidad, según tu signo del zodiaco

Todos tenemos nuestras virtudes y defectos en la intimidad. Algunos somos muy románticos y pasionales, otros fríos y distantes, sin embargo no hay nada que no se pueda mejorar. Conoce cuál es tu peor defecto en la intimidad según tu signo del zodiaco y trabaja por mejorarlo. La práctica hace al maestro y así podrás gozar más en tus encuentros sexuales.

Aries

No te distraigas, disfruta el momento. Sabemos que como mujer u hombre Aries, eres una persona con muchas actividades y demasiadas cosas en la mente, pero perder la concentración durante el acto sexual puede hacer sentir a tu pareja la última de tus prioridades..

Tauro

¡Déjate llevar, que no te de pena! Eres un signo muy pasional, aprovéchalo. Al momento del orgasmo sueles reprimir lo que sientes, ¡No lo hagas! A tu pareja le encanta ver todas y cada una de tus reacciones, aumentas su excitación.

Géminis

Tu peor defecto en la intimidad es que sueles ser un poco egoísta. Te enfocas primero en tu placer y al último… ¡En tu placer! Disfruta con tu pareja. Es más rico y divertido cuando ambos están en la misma sintonía. Además, tener como prioridad tu propia satisfacción podría afectar no sólo el desempeño sexual de tu pareja, sino que la relación en general.

Tu peor defecto en la intimidad, según tu sigo del zodiaco.

Cáncer

A pesar de ser uno de los signos más sensuales del zodiaco, no te atreves a probar muchas cosas. Investiga, conoce y prueba. Cumple las fantasías de tu pareja. Verás que de esta forma te olvidarás de la monotonía y disfrutarás mucho más cada encuentro sexual.

Leo

Completamente lo contrario a Géminis. Eres la reina de la cama, pero te sueles enfocar mucho en complacer a tu pareja, y está genial, sólo que no te olvides de tus propios deseos. Sugiere y pídele a tu pareja que te haga todo aquello que te gusta y te hace explotar de placer.

Virgo

Puede que en ocasiones tu obsesión con el control y actitud dominante en el sexo funcione para calentar las cosas y aumentar la excitación, sin embargo hacerlo siempre podría enfriar las cosas con tu pareja.

Libra

Está súper bien que quieras y disfrutes de experimentar cosas nuevas en la intimidad, ya que esta es una forma de evitar la monotonía y descubrir cosas que te hagan sentir incluso más placer, sin embargo intentarlo tan seguido podría hacerle sentir a tu pareja que no te complace, lo cual es un inminente matapasiones.

Escorpio

Este no es un defecto como tal, a menos de que caigas en excesos. Tu energía sexual es muy apasionada y alocada, y si quieres tener relaciones con tu pareja todo el tiempo, podría hacerla sentir incómoda y abrumada si no comparte la misma energía que tú.

Sagitario

Tu defecto en la intimidad es que no le das mucha importancia al sexo. Esto puede ocasionar problemas con tu pareja porque le mandas el mensaje de que no te importa lo que ella quiera, así como que no quieres tener relaciones porque ya no la quieres o no te interesa.

Capricornio

Tu peor defecto en la cama es que no sabes decir que no. Eres tan complaciente que tienes sexo con tu pareja incluso cuando no tienes ganas.

Acuario

A Acuario lo que le falta es complicidad con su pareja. Es como cuando haces un trabajo en equipo, pero no te juntas con tus compañeros. No hay armonía y está cada quien de su lado.

Piscis

Lo que todo mundo teme es caer en la monotonía y dejar de disfrutar algo tan fantástico como el sexo, y si Piscis no deja de ser tan pasiva, es en lo que podría terminar.