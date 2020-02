Descubre si los productos desinfectantes son eficaces contra el coronavirus. Fuente Shutterstock

Seguramente has escuchado o visto publicidad acerca de productos desinfectantes que, aseguran eliminar gérmenes hasta en un 99.9 por ciento, como Clorox y Lysol, pues, en este artículo te diremos que tan cierto es y cómo puedes usarlos para desinfectar y prevenir el nuevo coronavirus COVID-19.

Científicos aseguran que pueden matar el coronavirus

El Centro Johns Hopkins para la seguridad de la salud, el Dr. Amesh Adalja, informó que, los desinfectantes anunciados, han comprobado que son letales para otros coronavirus; por lo que, cree que, también, mata al nuevo coronavirus COVID-19.

Mientras tanto, opinan lo contrario la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), pues, asegura que, será una realidad hasta que se compruebe científicamente, y como eso aún no sucede, pues, entonces, aún no se sabe si puede o no matar el nuevo coronavirus COVID-19.

No debes usar desinfectantes en el cuerpo

Los desinfectantes como Clorox y Lysol, están hechos para usarse en las superficies, y no deben utilizarse para desinfectar el cuerpo.

Productos desinfectantes suben sus ventas

La compañía Clorox, ha sido beneficiada con el nuevo coronavirus COVID-19, pues, incluso, sus acciones han subido en un 5 por ciento, y se espera que incremente, ya que, le pasó algo similar durante la contingencia de salud suscitada en el 2009 por la pandemia de influenza H1N1.

En ese entonces, Don Knauss, quien era el CEO de ese entonces, indicaba: “aumentó significativamente la capacidad de fabricación de todo tipo de productos para satisfacer la demanda que estamos viendo”.

Además, señalaba:

“Los productos desinfectantes son críticos para combatir la propagación de virus que pueden causar la gripe”.

Los productos de Clorox, pueden ser muy efectivos, pues, incluso el Centro de Química de Biocidas, publicó este 2020 los nombres de los desinfectantes más eficaces para enfrentar el nuevo coronavirus COVID-19, y esta compañía, fabrica de los 139 revelados, 21 de ellos.

