Descubre quién será la exclusiva 'nana' del bebé de Meghan y Harry

Como recordarás, no cualquier persona puede tener el honor de convertirse en una “nanny real”, de hecho, hay todo un proceso detrás y el primero y más importante de todos es concluir una licenciatura de 3 años, más 1 de especialización.

La gran mayoría de las niñeras en la Familia Real británica provienen de la Norland College, una de las escuelas con mayor prestigio para este tipo de entrenamiento en el mundo y entre las habilidades que te enseñan están: aprender a escapar de secuestradores, evitar terroristas, manejo de crisis y defensa personal.

Ahora que Meghan Markle y el Príncipe Harry se encuentran tan cerca de conocer a su primer bebé, ha llegado el momento de encontrarle una niñera especial.

Sin embargo, de acuerdo con información de la revista Vanity Fair, la Duquesa de Sussex no contratará nana, pues quien se encargará de cuidarlo será su madre, Doria Ragland.

Desde su llegada a la realeza, Meghan ha hecho todo lo que ha querido y su embarazo no será la excepción, pues a pesar de que los pequeños royals siempre cuentan con más de una niñera para enseñarles a leer y escribir, entretenerlos y hasta cantarles canciones de cuna, ella ha decidido que lo mejor será que su bebé crezca en un hogar cálido, sin reglas estrictas y sin ningún tipo de intromisiones.

No obstante, eso no quiere decir que no quiera que su bebé sea atendido por una persona preparada, pues desde hace varios meses, Doria ha tomado varios cursos en la Cradle Company de Pasadena para aprender sobre el cuidado de los recién nacidos, lactancia, primeros auxilios, servicios de atención posparto y más.