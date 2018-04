Descubre que pasa en tu cuerpo después de tener un orgasmo

Llegar al orgasmo es una de las experiencias más satisfactorias que existen en el mundo, por eso es importante conocer de qué forma responde nuestro cuerpo en los momentos de mayor placer.

Para nosotras el tener un orgasmo es sentir que el rostro se calienta y ese calor te recorre todo el cuerpo, comienzas a sudar, frunces el ceño y se te abre la boca, todo se concentra en el clítoris pero aprietas, todos tus músculos se tensan, mientras tanto vagina se contrae entre 5 o 15 veces, que pueden ser detectadas por el pene, 15 segundos después se liberan las tensiones.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo después de tener un orgasmo, toma nota y disfrútalo.

FELICIDAD AL MIL

No sólo te sientes mentalmente feliz durante un orgasmo, sino que tu cuerpo también lo puede sentir. Es por eso que querrás acurrucarte con tu pareja después del orgasmo y hablar. Durante y después del clímax, el cuerpo libera oxitocina, la hormona de la felicidad y el amor.

PLACER INCREÍBLE

No sólo es culpa de la liberación de hormonas. Las regiones del cerebro que monitorean la ansiedad y miedo funcionan en menor capacidad durante el orgasmo, permitiendo que la mujer experimente placer sin inhibición.

TE DAN GANAS DE ORINAR

Si alguna vez has sentido ganas de orinas durante el sexo, no tienes nada de qué preocuparte. De hecho, ¡significa que él está haciendo algo bien! Supuestamente, cuando nuestro punto G recibe estimulación, se siente como si tuvieras ganas de ir al baño aunque no sea así.

ADIÓS AL DOLOR

Probablemente ni te lo habías planteado, pero las endorfinas son lo más cercano a la morfina. Exacto: alivio inmediato para las dolencias. ¿Alguna vez has tenido un dolor de cabeza o molestias menstruales que misteriosamente se desvanecían después de una placentera sesión de sexo? Esto ocurre gracias a las endorfinas que aumentan nuestra tolerancia al dolor hasta en un 70%.

TU CUERPO SE HINCHA

Seguramente no lo notarás porque estás teniendo sexo, pero hay ciertas partes de tu cuerpo que incrementan en tamaño al tener un orgasmo. Los senos aumentan un 25% La vulva se hincha por la cantidad de sangre que se acumula en el área pélvica. Y, por supuesto, la vagina se estira para darle entrada al pene.