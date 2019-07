Descubre qué es el Horóscopo Maya y cuál es tu signo

La civilización maya destacó tanto por su escritura jeroglífica, como por su arquitectura, sistema de numeración, matemáticas y astronomía, de hecho ganó mucha popularidad por su predicción del fin del mundo en 2012, aunque en realidad se referían al final de una era, no obstante, hoy te hablaremos de otra de sus grandes invenciones: el Horóscopo Maya.

Para esta civilización mesoamericana, la historia es cíclica y con base en ello desarrollaron sus predicciones; asimismo, los ciclos lunares y solares formaron las bases de su observación astronómica y de sus conocimientos matemáticos, los cuales son fundamentales para entender sus calendarios.

El Tzolkin, el Haab y el de la cuenta larga, se estructuran con base en el número 20. Dividían el año en meses de 20 días y 13 “sellos” o lunas, las cuales dan origen a cada uno de los signos que se representan por 13 animales.

Descubre qué es el Horóscopo Maya y cuál es tu signo

Lagarto

13 diciembre - 10 enero

La principal característica que se le atribuye a este signo es la adaptabilidad, la cual le da la capacidad de amoldarse a todas las situaciones, no obstante, la rapidez en la toma de decisiones no es su fuerte. Son inconformes y tienen el afán de pasar inadvertidos.

Mono/Gorila

11 enero - 6 febrero

De acuerdo con los mayas, los nacidos bajo este signo son los más divertidos, ocurrentes, optimistas y entrañables. Se trata de personas muy sociables a las que les gusta ser el alma de las fiestas, pero que huyen de las ataduras y convencionalismos.

Halcón

7 febrero - 6 marzo

Se dice que el halcón representa a Quetzalcoatl, serpiente emplumada y dios de los mayas; por lo que es un signo de gran importancia. El carácter fuerte, la sólida ética y la marcada personalidad, son sus características más destacables.

Jaguar

7 marzo - 3 abril

El jaguar es un animal de vital importancia dentro de la cultura Olmeca; su principal cualidad es luchar por conseguir lo que desea. También se caracteriza por su gran pasión y fuerza.

Zorro

4 abril - 1 mayo

Contrario a lo que se podría pensar, para los mayas los zorros se definen por su sencillez y preocupación por los demás. Además, se caracterizan por ser defensores de la justicia, personas tradicionales y gente de palabra.

Serpiente

2 mayo - 29 mayo

Pese a que se caracterizan por ser luchadores, los mayas no le tenían mucho afecto a este signo, pues tienen la mala reputación de ser aficionados al lujo y querer siempre ser alabados y admirados por los demás.

Ardilla

30 mayo - 26 junio

Tal y como se esperaría de una ardilla, este signo se caracteriza por ser muy hablador, pero un excelente orador. Despierta siempre la simpatía de los demás signos y es capaz de llevar a cabo distintas tareas al mismo tiempo.

Tortuga

27 junio - 25 julio

Para los mayas, la constancia y perseverancia son las características más entrañables de la tortuga. Además, son amantes de su hogar, tienen una gran nobleza y destacan por una gran sabiduría.

Murciélago

26 julio - 22 agosto

Aunque no lo parecen, son los grandes líderes del horóscopo maya. Se caracterizan por tener iniciativa y ser impulsivos; siempre saben lo que quieren, son persuasivos y tienen una gran confianza en sí mismos. Siempre logran lo que se proponen.

Escorpión

23 agosto - 19 septiembre

Aunque se trata de personas que siempre agradecen las cosas buenas que les suceden, no son capaces de olvidar las cosas malas, así que son bastante vengativos, de hecho, su sola presencia impone a los demás.

Te puede interesar: El zodiaco revela que tan sensual eres de acuerdo a tu signo

Venado

20 septiembre - 17 octubre

A pesar de tratarse de personas con un gran carisma y sensualidad, son también los más sensibles, frágiles, sinceros, soñadores y románticos del horóscopo maya. Lamentablemente, en cuanto a salud se refiere, no parece ser uno de sus puntos fuertes.

Lechuza

18 octubre - 14 noviembre

Para los mayas, la lechuza tiene una gran riqueza interior, pero es impulsiva y se deja llevar por el corazón, es decir, se enamora con facilidad. No obstante, tiene una intuición como ningún otro signo del horóscopo y es muy sabia.

Pavo real

15 noviembre - 12 diciembre

Son uno de los signos más entrañables del horóscopo maya, pues tienen una gran imaginación y carisma, no obstante, son presumidos, inconformes y excéntricos. Evidentemente no les gusta pasar desapercibidos y consideran que las cosas son blancas o negras, no existe punto intermedio.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.