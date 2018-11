Descubre por qué no puedes terminar tu relación aún cuando ya no quieres a tu pareja.

Las relaciones humanas son muy complicadas, incluso terminarlas lo es, pero ¿Por qué? Según investigaciones es complicado terminar una relación, aún cuando ya no estamos cómodos, por miedo a quedarnos solos o no poder encontrar a otra persona, pero la ciencia ha descubierto que hay mucho más detrás.

Si ya no eres feliz con tu pareja, pero simplemente no puedes terminarla, tal vez te sientas mejor al saber que no eres el único, pues un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Utah descubrió que las personas persisten en relaciones románticas fracturadas porque sienten que la otra persona depende demasiado de ellas.

Entonces, de acuerdo a esto, la empatía podría ser la culpable de que no puedas terminar con tu pareja, ya que pones sus necesidades por encima de las tuyas.

Un estudio realizado en la Universidad de Utah revela por qué no puedes terminar con tu pareja aún cuando ya no quieres estar con ella.

El estudio, que fue publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, realizó un seguimiento de mil 348 personas en relaciones románticas durante un periodo de 10 semanas y posteriormente examinó durante dos meses a 500 participantes que estaban contemplando una ruptura.

Los resultados revelan que cuanto más dependiente considera una persona que es su pareja, menos probable será que pueda concluir la relación, aún cuando ella ya no quiera continuar.

“Cuando la gente percibió que la pareja estaba muy comprometida con la relación, era menos probable que iniciaran una ruptura”. Samantha Joel, profesora asistente de psicología en la Universidad de Utah y autora principal del estudio.

Por lo tanto, más allá de no querer estar solos o pensar que esa persona es lo mejor a lo que podemos aspirar, no querer lastimarla podría ser la verdadera razón por la cual no puedes ponerle punto final a la relación.