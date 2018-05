Descubre lo que no debes hacer durante tu menstruación

Las mujeres ya están acostumbradas a la tortura que representa la menstruación y la verdad es que es normal, desde que comienzas a tener tu período descubres a qué te vas a enfrentar toda tu vida, mes con mes, pero aunque no lo sepas hay cosas que no debes hacer durante tu menstruación y aquí te las decimos.

Cuando se acerca esa visita tan dolorosa, la sientes venir, comienzas a reconocer los primeros síntomas y comienzas a advertir a tus amigos, novio, amigos de todos tus cambios hormonales para que tomen precauciones mientras tu lo haces igual.

Pero hay cambios que puedes hacer para tener un ciclo menstrual saludable y no son sólo hábitos, sino que mejoran la salud femenina y tu cuerpo en general.

Lo que no debes hacer durante tu menstruación

Dejar el tampón por mucho tiempo

Es muy sencillo usar un tampón y posiblemente, después de años de habituarte a usarlo, llegues a olvidar que lo tenías adentro, y aunque suene chistoso e impensable, es algo que en VERDAD sucede, y desafortunadamente puede ser muy peligroso.

Cada tamaño de tampón está diseñado a absorber una cantidad particular de sangre. Si se deja por más tiempo del recomendado (8 horas), puede provocar una infección séptica llamada Síndrome de shock tóxico.

No tomar suficiente agua

Lo que tomas y comes antes de que llegue tu menstruación y durante, puede afectar los síntomas de tu ciclo, así que es súper importante tomar agua y evitar alimentos con mucha azúcar y sal.

Tu menstruación es un momento de muchas fluctuaciones hormonales, y si le agregas sal o azúcar, podrías sufrir de retención de líquidos, inflamación, estreñimiento, cambios de humor y acné.

Al hacer decisiones saludables con tu dieta y consumo de agua, estos problemas desaparecerán solos.

Aguantar los cólicos

Los cólicos son el resultado de las contracciones del útero que ayudan a disminuir el sangrado, sin embargo, el dolor no es algo que deberías soportar.

Si no quieres meterle medicamento a tu cuerpo, te recomiendo calentar una toalla y colocarla en tu vientre para tener un poco de alivio.

Ignorar síntomas anormales

Si algo no es normal, no lo ignores; consúltalo con un experto. Un sangrado abundante, por ejemplo, podría ser señal de pólipos, fibroides y hasta cáncer, así que no subestimes cualquier síntoma que podría ser una señal de alerta.

No llevar un registro de tu ciclo

Hay muchas razones por las que deberías llevar un registro de tu menstruación.

Hay aplicaciones para esto y pastillas que vuelven tu periodo predecible, pero saber cómo funciona tu menstruación podría ser súper útil para evitar embarazos o incluso para lograr uno.

Tener sexo sin protección

Si no quieres embarazarte, no deberías tener sexo sin protección en tu periodo. Aunque la fecha de ovulación esté muy lejana y el riesgo de embarazo sea bajo, no quiere decir que desaparezca por completo. Sin mencionar que podrías estar en riesgo de una ITS.