Descubre las situaciones en las que no deberías de tener sexo

El tener relaciones sexuales es una de las actividades preferidas y más deseadas de las personas, pero ¿sabías que existen situaciones en las que no deberías de tener sexo por el bien de tu salud?.

Descubre las situaciones, toma nota y cuida tu salud y la de tu pareja.

Defensas bajas

Al tener defensas bajas o estar deprimido corres el riesgo de contraer cualquier Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) al tener contacto físico.

Las principales causas de la inmunidad baja son:

Embarazo

VIH

Uso de corticoides

En estos casos, no debes mantener relaciones con parejas poco confiables y además, siempre debes hacer uso de preservativos; Otras enfermedades como la gripe o el dengue también requieren de abstención sexual, ya que el esfuerzo físico puede hacer más difícil la recuperación.

Embarazo de alto riesgo

Si tu embarazo es de alto riesgo, lo mejor es que te abstengas de tener sexo ya que podrían complicar aún más la situación tanto de la madre como del feto.

Falta de higiene

Muchas personas saben que se debe asear el área antes y después del sexo pero pocas lo practican. Un encuentro sexual sin los cuidados necesarios en cuanto a higiene puede transmitir virus muy fuertes debido a los múltiples factores que interceden como flujos, secreciones, sudor.

Infección urinaria

Si tienes una infección urinaria tus relaciones sexuales no serán para nada satisfactorias, ya que la vagina está muy cerca de la uretra, durante el acto sexual puede haber traumatismos de la uretra.

Esto sucede cuando hay mucha fuerza o velocidad durante el acto y en este caso, se pueden causar laceraciones en la estructura de la uretra. Así que lo más recomendable es no mantener relaciones sexuales durante el tratamiento que dura aproximadamente tres días.

Menstruación

A menos que tengas sexo con una persona que conoces y que tienes la certeza de que no tiene una infección sexual, el sexo durante la menstruación no tiene ningún problema. Pero deberías tener cuidado si no conoces a la persona ya que en esta etapa se facilita la transmisión de cualquier infección por medio de la sangre.

Dolor

Si tientes fuertes molestias durante tus relaciones sexuales es posible que padezcas dispareunia y puede ser también consecuencia de cuestiones psicológicas, como traumas, inseguridad, falta de deseo y problemas con la relación y la sexualidad.