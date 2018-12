Descubre en qué etapa se encuentra tu relación y si tendrá éxito

Descubre en qué etapa se encuentra tu relación y si tendrán éxito

A medida que va pasando el tiempo, la relación que tenemos con nuestra pareja va evolucionando, y así como pueden crecer juntos y culminar en el matrimonio y una bella familia, puede que se den cuenta de que no están hechos el uno para el otro.

Sin embargo, es completamente normal que a través de los años dejes de sentir las mariposas que sentías al principio, pues está claro que al comenzar una relación y conocer a una persona que te atrae física y sexualmente, es inevitable sentir emoción.

Así que si por ahora ya no sientes la misma magia que al principio, no te preocupes, no todo está perdido, simplemente puede que se encuentren en otra etapa y no te hayas dado cuenta.

Evolucionar y avanzar es signo de que tu relación está madurando, y al final ese amor platónico con el que comenzaste, se convertirá en uno maduro, fuerte y con bases sólidas que los ayudará a enfrentar cualquier problema o adversidad.

Enamoramiento

Etapas del amor. Enamoramiento.

Probablemente una de las mejores etapas del amor en la relación. En este momento ambos se encuentran animados y muy emocionados; no pueden dejar de tocarse y besarse. La pasión está a flor de piel y todo pinta a la perfección. No ves ningún defecto en tu pareja y la magia está por doquier. Probablemente pienses que estarán juntos por siempre.

Conocimiento

Etapas del amor. Conocimiento.

En este momento el efecto de esa droga llamada amor, va disminuyendo. No quiere decir que lo quieras menos, pero ahora ya eres capaz de reconocer sus errores y defectos. Probablemente descubras que hay ciertas cosas que no te gustan y aquí comienzas a considerar ciertas cosas.

Decepción

Etapas del amor. Decepción.

Esta etapa es un gran golpe de realidad, pues a pesar de que ya eras capaz de ver sus defectos, ahora descubres que realmente te desquicia su manera de masticar, o el ruido que hace cuando algo no le parece. Aquí ya tomas a consideración de manera más seria si esta persona tiene cabida en tus planes y si te gustaría pasar el resto de tu vida con ella. Lamentablemente los problemas comenzarán o en su defecto incrementarán, y la actividad sexual disminuirá.

Autoafirmación

Etapas del amor. Autoafirmación.

Probablemente llegó un momento en las etapas pasadas en las que ambos se convirtieron en uno solo, pero ahora necesitas recuperar tu individualidad, reafirmar quién eres y qué es lo que quieres. También es probable que te enfrentes a una crisis existencial, pues a pesar de ser una de tus prioridades, te das cuenta de que tener una relación no lo es todo, y necesitas continuar haciendo cosas por ti.

Superación de crisis y amor real

Etapas del amor. Superación de crisis y amor real.

Has llegado a una etapa en la que ese amor platónico se ha vuelto realidad, ya no sólo son juegos y cuentos de hadas, esta es una relación seria en la que ambas personas han tomado la decisión de estar juntos. Estás consciente de que no es perfecto, más probablemente sí lo sea para ti. Que a pesar de los errores que cometa y los defectos que lo caractericen, estás ahí para apoyarlo y quererlo. Esa persona que idealizabas se ha ido, pero esta persona real, de carne y hueso es mejor. Los planes a futuro de ambos incluyen al otro.