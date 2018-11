Descubre el significado del desorden en tu hogar.

Tal vez hay lugares en tu casa que por más que quieras no puedes mantener organizados, ya sea la habitación, el clóset, tu baño o tal vez, tu hogar completo está en desorden total, pero no sabes a qué se debe, pues aquí te platicamos de qué se trata.

El acumulamiento en el hogar y el desorden están relacionados a miedos

Pueden ser muchos tipos de miedos, ya sea al cambio, miedo a ser olvidado o a olvidar, miedo a la carencia y simbolizan además confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad y puede significar incertidumbre acerca de tus metas, tu identidad o lo que quieres de la vida.

Y cabe señalar que cada lugar de la casa en el que el desorden o el acumulamiento se encuentran refleja que área es problemática en tu vida.

Si es el clóset, refleja cómo te encuentras emocionalmente y que una vez que lo organices, tus conflictos internos se calmarán.

El clóset refleja como te encuentras emocionalmente.

Si sientes que tu vida amorosa ha perdido su brillo, revisa si la sobrecama esta desteñida.





¿Objetos rotos o dañados que piensas reparar algún día?

Simbolizan promesas y sueños rotos y si se trata de electrodomésticos, electrónicos, muebles o vajilla y los tienes, por ejemplo, en la cocina o baño significan problemas de salud y riqueza.

No debes guardar cosas rotas.

La cocina

Si hay desorden u objetos amontonados en la cocina, el mensaje es de resentimiento o de fragilidad sentimental.



La habitación

Si el desorden lo tienes en tu cuarto significa que eres una persona que deja las cosas inconclusas y que tienes dificultad para tener una pareja o trabajo estable.



Niños

Los cuartos de niños normalmente están desordenados, porque aún no han pasado por el proceso de saber qué quieren en la vida, pero hay estudios que muestran que los niños que mantienen sus cuartos organizados tienden a ser mejores en la escuela.



Diferentes clases de acumulamiento



Acumulamiento nuevo:

Este acumulamiento indica que estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez y que no te estás enfocando en lo que debes hacer y que has perdido la dirección. Este acumulamiento o desorden incluye ropa apilada, cd’s o películas alrededor de la casa, juguetes o artículos deportivos desparramados, cosas que has usado recientemente pero no has puesto de vuelta en su sitio. La manera apurada en que vivimos tienden a crear este tipo de desorden y casi todos los tenemos en nuestro hogar en alguna medida.

Organizar este tipo de desorden en forma inmediata te ayuda a ser más centrada y efectiva en tu vida diaria.

Acumulamiento nuevo.



Acumulamiento antiguo:

Este acumulamiento se trata de objetos que no usaste en un largo tiempo y que están apilados en el ático, garage, armarios. Papeles de trabajo viejos y documentos en tu computador que ya no usas, revistas de hace más de 6 meses o ropa que no te has puesto en más de un año. Esto es reflejo de que estás viviendo en el pasado y estás dejando que tus viejas ideas y emociones se apoderen de tu presente y esto a la vez evita que nuevas oportunidades y personas entren en tu vida.

Acumulamiento viejo.



El significado del desorden:

Los seres humanos emitimos mensajes y señales de acuerdo con el acomodo de nuestros objetos personales, incluso en nuestros cajones. La acumulación de objetos es una forma de emitir señales; demasiados objetos emiten la señal de saturación de ideas, proyectos y planes totalmente confusos, muy poco estructurados y definidos.

El desorden altera el camino para obtener nuestras metas. Bloquea las vías de acceso de oportunidades y nos hace perder tiempo, que puede ser valioso para estructurar de manera ordenada y disciplinada nuestro plan de vida.

El significado del desorden.



Dependiendo del lugar, es el mensaje o señal que se está emitiendo:



- En la entrada de la casa, se interpreta como miedo a relacionarse con otras personas.

- En el clóset, el mensaje es que no se tiene el control sobre el análisis y el manejo de las emociones. (Mientras limpias los armarios, di que estás limpiando sus armarios mentales. Al Universo le encantan los gestos simbólicos).

- En la cocina, el mensaje o señal es de resentimiento o de fragilidad sentimental.

- En el escritorio o área de trabajo, el mensaje es de frustración, miedo y necesidad de controlar las situaciones.

- Detrás de las puertas, el mensaje es de miedo a no ser aceptado por los demás, sensación de sentirse vigilado constantemente.

- Debajo de los muebles, el mensaje es que se le da demasiada importancia a las apariencias.

- En bodegas, el mensaje es que se vive del pasado.

- En el garaje, el mensaje es de temor y falta de habilidad para actualizarse.

- Por toda la casa, el mensaje es de coraje, enojo, desidia y apatía hacia todos los aspectos de la vida.

- En pasillos, el mensaje es de conflictos para comunicarse, miedo a decir y manifestar lo que se desea en la vida.

- En la sala, el mensaje es de temor al rechazo social.

- En el comedor, el mensaje es de miedo a no dar pasos firmes y sólidos, sensación de dominio por parte de la familia.

Consejos que puedes hacer hoy mismo para controlar el desorden

Deshazte de lo más grande primero: la bicicleta de hacer ejercicios que ya no usas o el oso gigante de peluche que conservas desde la época de colegio.

Devuelve las cosas que te hayan prestado, cd’s, libros, ropa, herramientas.

Recoge lo que esté en el suelo y colócalo en un canasto o bolsa hasta que puedas tomarte el tiempo de ponerlo en su sitio.

Organiza tu hogar y tu vida

1. Recoge revistas, catálogos y periódicos en una bolsa o canasto.

2. Saca del armario 10 prendas que no hayas usado en el último año y dónalas.

3. Limpia las ventanas, es una manera figurativa y literal de dejar entrar la luz a tu vida.

4. Vacía los cestos de basura, baños, cocina, oficina; representan cosas que ya no necesitamos o queremos en nuestras vidas.

5. Sacar de los cajones de tu armario las medias sueltas que han perdido su compañera, puedes usarlas para limpiar muebles.

6. Despeja el escritorio, archiva papeles que ya no uses, revisa y organiza el correo recibido.

7. Deshazte de los lápices y marcadores que no funcionen.

Antigüedades

En los casos en los que tenemos antigüedades u objetos heredados, éstos se impregnan de la energía de aquellas personas a las que han pertenecido. Un ritual para limpiarlos es hacerlo con incienso o aceite esencial natural de algún cítrico como naranja, limón, toronja o mandarina.



Después de haber acomodado todo ese desorden ya hemos dado el segundo paso, ahora pasamos al tercer paso limpiar o despejar la energía de nuestros espacios de vida. Esto te ayudará a convertir tus espacios en lugares sagrados; en el cual encontraras más sentido a tu vida y serás más asertivo en tus decisiones y proyectos.

Hacer lugar para lo nuevo

Limpiar el refrigerador, tirar todos esos restos envueltos en papel de aluminio. Limpiar el guardarropa, deshacerte de todo lo que no hayas usado en los últimos seis meses. Y si hace un año que no lo usas, decididamente eso está de más en su casa, así que véndelo, cámbialo, regálalo o quémalo.