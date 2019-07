Descubre cómo la Luna en Aries 2019 te ayudará a cumplir tus metas

Sabemos que la Luna influye mucho en nuestro comportamiento y en nuestras emociones, pero ahora que transita por Aries, que se caracteriza por ser inquieto, enérgico y argumentativo, ¿qué es lo que podemos esperar?

Nuestro satélite natural cambia de signo cada 2 o 3 días, y en esta ocasión se encuentra en el primer signo del zodiaco. En pocas palabras, podemos decir que nos sentiremos motivados, trabajaremos por cumplir nuestros objetivos e incluso puede que una que otra persona perciba el ambiente ideal para el romance, así que presta mucha atención, porque a continuación te decimos cómo aprovecharla con el tarot.

Efectos de la Luna en Aries 2019

Aries

Aries, tu carta es “El emperador”, lo que quiere decir que deberás de abstenerte de los nuevos compromisos y en su lugar trabajar por cumplir las metas en las que ya estás encaminado. Asimismo, gozarás de mayor claridad mental, así que aprovecha el momento para poner tu vida en orden.

Tauro

Tauro, tu carta es “El sol”, así que durante este mes podrás aprender a apreciar y agradecer todo lo que tienes. También es un excelente momento para retomar aquellas actividades que habías dejado de lado, pero que sabes que te hacen bien. No dudes en fomentar tus buenas amistades.

Géminis

Géminis, sabemos que por lo general, eres un signo que se caracteriza por vivir el momento, es decir, siempre estás en el presente sin preocuparte por tu pasado ni futuro, no obstante, tu carta del tarot, “Templanza”, nos indica que durante este mes serás más consciente de tus actos, así que piensa antes de hablar y de actuar.

Cáncer

Cáncer, tu carta es “La muerte”, pero no te preocupes, esto sólo significa que por fin podrás cerrar ese capítulo de tu vida que no te permitía seguir adelante; ya verás que es lo mejor para ti. Como recomendación, procura mantenerte cerca de las personas que amas.

Leo

Leo, tu carta es “El mago”, lo que quiere decir que no te has atrevido a salir de tu zona de confort para alcanzar tus objetivos. Necesitas hacer un cambio en tu vida para crecer y desarrollarte. Abre tu mente y no tengas miedo.

Virgo

Virgo, tu carta es “La torre”, así que estás en el mejor momento para fortalecer tus relaciones con tus seres queridos, además hacerlo te ayudará a encontrar tu camino en la vida. Asimismo, te recomendamos prestar atención a tu yo interior y conectar con tu lado espiritual.

Libra

Libra, mantén tu mente abierta, pues tu carta es “Justicia” y nuevos retos y aprendizajes se pondrán en tu camino. Todas estas nuevas experiencias te ayudarán a abrir los ojos y ver las cosas de una manera diferente.

Escorpión

“La torre” podría parecer una carta catastrófica, pero en realidad marca la pauta para elaborar un nuevo camino. Habrá cambios en tu vida y podrás decirle adiós a todas aquellas situaciones y personas que simplemente ya no te agregan nada nuevo o positivo.

Sagitario

Sagitario, tu carta es “El ermitaño”, por lo que podrás verte beneficiado en tus relaciones de pareja, no obstante, es importante que mantengas tu mente abierta, conectes con tu lado emocional y no te olvides de escuchar tu corazón.

Capricornio

Capricornio, tu carta es “El loco” y esto significa que todo lo que te propongas podrás conseguirlo. No obstante, el sacrificio y el esfuerzo serán necesarios, así que aprovecha el momento para darle mayor protagonismo a tu creatividad.

Acuario

Acuario, es momento de nuevos aprendizajes y grandes decisiones. La “La estrella” significa que deberás de escuchar a tu corazón y aprender nuevas lecciones para cambiar el rumbo de tu vida.

Piscis

Piscis, tu carta es “Fuerza”, por lo que tu creatividad estará a flor de piel. Aprovecha el momento para evolucionar y emprender un nuevo proyecto. Si se te presentan nuevas oportunidades, no dudes en tomarlas. Se te augura mucho éxito en tus objetivos.

