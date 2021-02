¡Descubre cómo hacer que el sexo mejore con la edad!

La intimidad se transforma con el paso de los años. Pero el hecho de que usted y su pareja ya no estén en sus veinte y tantos no significa que su comportamiento entre sábanas no pueda ser tan bueno como siempre.

Aquí está su guía de parte de La Verdad Noticias sobre cómo el sexo evoluciona naturalmente con el tiempo y las formas de aprovechar al máximo esos cambios.

A los 30 ...

El sexo puede convertirse en el fin de un medio: la procreación. ¿Escuchas el tic-tac de tu reloj biológico? Esto podría estar afectando tu vida sexual.

El disfrute puede verse afectado ya que los encuentros están programados para aumentar las probabilidades de tener un bebe, explica Carole Lieberman, autora de Bad Girls: Why Men Love Them & How Good Girls Can Learn Their Secrets.

Concéntrese en divertirse en lugar de alcanzar una meta. Recuerde: algunas sesiones van bien y otras no. Pase más tiempo hablando y menos bajo presión.

A los 30 el sexo puede volverse ajetreado

Cuando tenías 20 años, el sexo probablemente era fácil. Ahora, con las carreras, las hipotecas y las obligaciones familiares y sociales en pleno apogeo, una vida sexual que estaba en piloto automático puede necesitar una guía.

La mejor chispa es una conversación abierta y honesta. Tómese un tiempo para ponerse al día con el otro tomando un café si es todo el tiempo que tiene.

"Expresa tus sueños y despeja el aire. Desde allí, no hay una gran distancia hasta el dormitorio", señala Tina B. Tessina, autora de Money, Sex and Kids: Stop Arguing About the Three Things That Can Ruin Your Marriage .

A los 40 ...

Puede utilizar la experiencia a su favor. A estas alturas, ya sabes cómo funcionan el sexo, tu propio cuerpo y, si es una pareja desde hace mucho tiempo, su cuerpo y su psique.

Utilice su conocimiento para mejorar cada encuentro, sugiere la Dra. Tessina. Intente reproducir su álbum favorito como preludio del sexo. O usa aromas que sabes que le gustan en el dormitorio.

Y pídale que haga lo mismo por usted, no juzgará porque ha estado a su lado tanto tiempo. El sexo espontáneo es más raro, pero las parejas a largo plazo desarrollan señales (palmaditas, miradas y cumplidos afectuosos) que despiertan pasiones.

La intimidad puede profundizarse en los 40´s

A menudo no los reconocemos porque estamos demasiado absortos en nuestros pensamientos. "Tienes que estar mirando a tu compañero para saber que te está mirando. Y dudes en decir cosas como "Me gusta cuando me tocas el hombro".

Muchas personas comienzan a cuestionar si aún son atractivos en esta década, a pesar de estar casadas. Puede surgir una picazón por demostrar que todavía conservan su sensualidad, a veces con parejas más jóvenes.

"Tratar de mantener el ritmo de alguien con más energía que tú solo provoca más estrés sexual", explica Nancy Irwin, PsyD. Siempre es mejor mantener viva la pasión en su matrimonio que destruirla con una aventura.

¿Como hacer eso? "Céntrese en lo que todavía funciona y se siente bien", dice el Dr. Irwin. "Y habla sobre el sexo memorable que han tenido juntos. Eso te inspirará a recrearlo".

A los 50...

No se trata solo del orgasmo, abrace el placer general estar en la intimidad con la otra persona. "Presta atención a cómo se siente tu piel cuando tu pareja te toca, la calidez de su cuerpo sobre el tuyo", sugiere la Dra. Tessina.

Todas las sensaciones físicas y el confort emocional generan oxitocina, que conduce a un subidón hormonal. Si te concentras solo en alcanzar el clímax, perderás muchas cosas.

Además, esta es la década durante la cual la mayoría de las mujeres se enfrentan a la menopausia, provocando sequedad vaginal y falta de elasticidad. Dígale a su médico: puede haber un medicamento para esos problemas.

El lubricante puede ser tu mejor amigo en los 50´s

Los lubricantes vaginales pueden relajarte durante el acto porque no te preocupas por como afecta la resequedad a ti o tu pareja. "Recomiendo un producto a base de silicona como Uberlube", dice Andee Harris, coach de vida certificada.

También puedes aprovechar para redescubrir que disfrutan tú y tu pareja ahora que no tienen horarios agotadores o la responsabilidad y demandas impredecibles de los hijos pequeños.

Ya que ahora solo son tú y tu pareja, deslízate debajo de esas sábanas con un camisón bonito, lencería o al desnudo: "No dejes que esa voz que dice que tus partes están flojas o pesadas te detenga", dice Ramani Durvasula, psicólogo clínico.

A los 60 ...

La pasión se puede transformar en humor. En una relación que ha durado tanto tiempo, puede resultar difícil mantener el fuego encendido "porque estamos adoctrinados para creer que la pasión es lo único que cuenta", dice la Dra. Tessina.

En cambio, ríase de los aspectos de hacer el amor que son francamente divertidos. "Una sesión de risitas tontas puede ser parte del mejor sexo que hayas tenido", dice la Dra. Tessina. Y eso le agrega una nueva dimensión satisfactoria.

El sexo puede requerir más planeación a los 60´s

No olvide que puede ser más activo sexualmente de lo que esperaba. Además, incluso si siempre ha sido del tipo espontáneo, es posible que deba acostumbrarse a la planificación.

La mayoría de los encuestados en un estudio de la Universidad de Chicago que involucraba a personas de 60 y tantos años todavía estaban involucrados en la actividad sexual y estaban felices con sus vidas.

Ir con el flujo del envejecimiento le permite mover el énfasis de sus inseguridades a expresar sus sentimientos por su pareja, explica el Dr. Irwin. Es posible que necesite un horario.

Los hombres de esta edad pueden lidiar con la disfunción eréctil. Si necesita Viagra o Levitra deben tomarse con anticipación. Traducción: Los juegos previos necesitan previsión.

