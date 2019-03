Descongélate con Juan de Lascurain.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos platica en esta ocasión de la importancia de salir del congelador y atreverse a hacer algo diferente.

Hay muchas personas que viven sus vidas como si los hubieran metido en un congelador hace 10 años, se congelaron y nunca pudieron volver a ser ellos. Hay muchas situaciones en la vida por las que pasamos que pueden influenciar a que nos convirtamos en robots.

Hay gente que tiene la mente congelada, si algo no va con lo que ellos tienen grabado en su mente no hay manera de que los puedas convencer a hacer algo diferente. Seguro has conocido a gente con la que platicas y nada bueno sale de su boca, todo es problema, se quejan de todo, nada les complace. Ese tipo de gente está congelada.

Juan de Lascurain en Chicago.

Para lograr nuestros sueños y experimentar todo lo bueno que la vida tiene para nosotros no podemos vivir congelados. Puede que estés vivo pero por dentro estés muerto; a lo mejor puedes caminar e ir a trabajar, pero estás atorado porque has dejado que otra gente influya de manera negativa en tu vida.

Es tiempo de ser flexibles, de ser positivos, de dejar atrás todo lo que no te va a ayudar a seguir adelante. Mover a alguien de un lado a otro que está congelado es algo muy pesado. Es tiempo de descongelarnos, de viajar ligeros, de ver que es posible lograr nuestros sueños, de hacer un cambio en el mundo.

Depende de ti, nadie te puede ayudar a decidir que vas a salir de ese lugar que te tiene atrapado. Si te sientes que no puedes más, pídele a Dios que te ayude porque el es el único que te puede ayudar a lograr tus sueños!

Durante mi viaje a Chicago tuve la oportunidad de entrevistar a un artista Mexicano llamado Sergio Gómez, te invito a que veas la entrevista en el video!

̈Siempre persigue tus sueños ̈