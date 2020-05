Desayunos veganos saludables, baratos, fáciles de preparar y ¡deliciosos!

Recetas veganas para un desayuno, barato y saludable. Foto: cdn.ticbeat.com

Si estás buscando opciones saludables y económicas para tu desayuno, te presentamos algunas recetas veganas que tienes que probar, son deliciosas, baratas y fáciles de hacer, así que, ¡manos a la cocina!

¿Qué es la comida vida vegana?

Ser vegano no es como ser un vegetariano, puesto que los primeros adoptan una forma de vida completamente restringida de productos de origen animal y eso implica incluso no usar productos o ropa que provenga del maltrato de animales, así que su comida está hecha sólo de vegetales, semillas y cualquier otro recurso comestible que no tenga relación con la fauna, a diferencia de los segundos, los cuales pueden comer queso, leche o huevos.

Desayunar recetas veganas es una gran opción para agregar salud a tu dieta. Foto cdn.tn.com.ar

La intención de brindarte estas recetas veganas es mostrarte que para ser saludable no se tiene que gastar mucho dinero, solo necesitas inspiración y ganas de experimentar nuevos sabores, además claro, la dieta vegana es increíble para sustituir algunos desayunos grasosos si es que estás bajo algún tratamiento médico o si buscas dejar de consumir carne, ¡te encantarán!

Desayuno vegano con arroz integral con coco y piña

Desayuno vegano con arroz integral con coco y piña. Foto: Cocina Fácil

Ingredientes:

1 taza de arroz integral; 50 g de almendras fileteadas; 1 cucharada de aceite de coco; 2 1/2 tazas de agua caliente; 1 pizca de sal; 5 rebanadas de piña en cuadros y1/2 coco fresco, partido y fileteado.

Preparación:

En un recipiente enjuaga el arroz y luego remoja por 30 minutos.

Ahora en un sartén saltea las almendras y reserva.

Pasados los 30 minutos, retira el agua del arroz, luego añádelo a una cacerola o arrocera con aceite de coco caliente y dora, después, agrega el agua y justo cuando de su primer hervor coloca la sal, cubre con una tapa y deja cocinar a fuego medio hasta que se seque el agua.

Para servir, coloca en tazones y decora con las almendras, la piña y el coco.

Desayuno vegano: licuado de avena, jengibre y manzana

Desayuno vegano: licuado de avena, jengibre y manzana. Foto: Cocina Fácil

Ingredientes:

250 mililitros de agua; 3 cucharadas de avena cruda; 1 manzana pequeña pelada y partida y 1 rebanada delgada de raíz de jengibre.

Preparación:

Para elaborar este desayuno, solo tienes que colocar todos los ingredientes en la licuadora, mezcla hasta obtener una bebida homogénea y sirve al instante, ¡súper fácil!

Desayuno vegano: omelette de garbanzo

Desayuno vegano: omelette de garbanzo. Foto: www.cocinavegano.com

Ingredientes:

1 taza de harina de garbanzos; 1 cucharada de fécula de maíz; 2 cucharadas de linaza molida (opcional); 3/4 taza de agua (ajustar a 1 si lo requiere); 1 cucharada de ajo en polvo; 1/2 cucharadita de sal de mar; 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo; pimienta negra molida (al gusto); 1 cucharada de levadura nutricional (opcional); 1 cucharada de aceite de girasol o de oliva (para la mezcla) y aceite de tu elección para saltear en sartén.

Para el relleno del omelette puede optar por algunas de estos vegetales: hoja de Betabel, kale, perejil, acelga, cilantro, arúgula, germinados, betabel en rodajas, champiñones y calabacita.

Preparación:

En un recipiente mezcla todos los ingredientes secos y reserva, luego añade el agua con cautela, hasta obtener una mezcla muy parecida a la de los hot cakes, después agrega el aceite de oliva o girasol.

Ahora, en un sartén caliente el aceite restante y cocina la mezcla, cómo si se tratase de hacer un panqueque, cubre con una tapa y cocina a fuego bajo de 1 a 3 minutos, en cuanto la parte de abajo de tu omelette esté dorada y la parte superior se vea cocida, voltea y deja cocinar el lado opuesto de 3 a 4 minutos, luego retira de la estufa y rellena cómo si se tratase de una quesadilla, ¡sabe delicioso!

