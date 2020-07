Desayunos fitness que te mantendrán con energía toda la mañana

Todos sabemos que el desayuno es la comida más importante del día, así que no inicies tu mañana con cereales y pasteles azucarados. Mejor prueba estos 10 desayunos fitness que te mantendrán con energía toda la mañana

Hojuelas de avena

Lleno de fibra saludable para el corazón, la avena es un grano integral con el que todos (intolerantes al gluten o no) pueden beneficiarse si la agregan a su dieta diaria, según indicó Vandana R. Sheth, R.D.N, C.D.E, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics. Después de todo, en un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2015 en el que participaron más de 100,000 personas, demostró que aquellos que comieron al menos 33 gramos de granos enteros al día, el equivalente a un tazón de avena, redujeron su riesgo de muerte prematura en un 9 por ciento en comparación con aquellos que rara vez o alguna vez lo comieron.

"Una sola taza de hojuelas de avena contiene aproximadamente 12 gramos de proteína, así como beta-glucano, una fibra viscosa que ayuda a promover una sensación de saciedad", agrega Jim White, R.D., propietario de Jim White Fitness & Nutrition Studios en Virginia . "También es muy rico en antioxidantes para ayudar a proteger la salud del corazón y reducir la presión arterial". Como si todo eso no fuera suficiente la avena es perfecta para mezclar con desayunos saludables y fitness como leche, semillas, nueces, bayas y canela llena de antioxidantes.

Podrás combinar estos alimentos y crear un desayuno fitness

Huevos

¿Cómo te gustan los huevos? ¿Revuelto? ¿Ponchados? No importa: todas son excelentes maneras de comer este saludable desayuno. Cada huevo proporciona alrededor de 6 gramos de proteína para aumentar la masa muscular. (¿Sabía que los huevos son la fuente número uno de proteinas biodisponibles, lo que significa que tu cuerpo puede absorber y usar la proteína de los huevos más fácilmente que la proteína de cualquier otro alimento?)

Mientras tanto, las yemas de huevo son una de las mejores fuentes de colina de la naturaleza, un nutriente vital para la salud del cerebro y el hígado y que generalmente es agregado a vitaminas prenatales ya que es muy importante para el desarrollo neurológico, indicó White.

En caso de que aún desconfíes de las yemas, tranquilo. La investigación publicada el año pasado en el American Heart Journal muestra que comer hasta tres huevos por día no tiene ningún efecto sobre la salud del corazón, incluso en personas con alguna enfermedad coronaria.

Bayas

¿Busca alimentos sencillos y saludables para el desayuno? Recurre a las bayas (de todo tipo: arándanos, moras, frambuesas, fresas), que tienen bajas cargas glucémicas, lo que significa que no aumentarán tus niveles de azúcar en la sangre y de insulina como lo haría un vaso de jugo de naranja. "Una taza de bayas contiene solo alrededor de 50 a 85 calorías, pero toneladas de antocianinas, antioxidantes que han demostrado reducir la inflamación y proteger el corazón", dice White.

Por ejemplo, en un estudio de circulación en el que participaron 93,600 mujeres, aquellas que comieron al menos tres porciones de arándanos y fresas ricas en antocianinas tuvieron un riesgo significativamente menor de ataque cardíaco en comparación con las que comieron menos.

¿No es temporada de Bayas? Ve por unas congeladas. Una investigación de la Universidad de Chester en el Reino Unido mostró que las bayas congeladas en realidad suelen tener niveles de antioxidantes más altos que las variedades frescas porque se cosechan, empaquetan y sellan en su punto máximo de madurez.

Estos desayunos fitness son ideales para tu día a día

Queso cottage

Un alimento muscle-building, que funciona para ganar masa muscular y también es un desayuno saludables es el queso cottage, una taza contiene 25 gramos de proteína. En un estudio de la Universidad de Missouri de 2015, las personas que hicieron dieta con un desayuno rico en proteínas (35 gramos de proteína) tuvieron menos hambre y comieron menos calorías durante el resto del día en comparación con los que comieron desayunos bajos en proteínas.

Opte por variedades de grasas complementadas con alimentos verdes para obtener el ácido linoleico. White explica que el ácido graso se ha relacionado con la pérdida de peso, el desarrollo muscular e incluso con una disminución del riesgo de cáncer colorrectal en las mujeres.

Yogur griego

El yogur griego es otra opción rica en proteínas que combina perfectamente con otros alimentos en esta lista: bayas, mantequilla de nuez, incluso huevos. Es un alimento ideal para un desayuno saludable, por sus probióticos que protegen los huesos y refuerzan la inmunidad, explica Kimberly Gomer, M.S., R.D., L.D.N., directora de nutrición del Pritikin Longevity Center + Spa en Florida. Pero tiene otros beneficios para la salud, cómo mantener su sistema digestivo funcionando sin problemas, ayudarlo a sentirse lleno por más tiempo y brindarle una opción baja en grasas que no sacrifica otros nutrientes.

Mantequilla de nueces

"Esta es una opción rápida y fácil para cuando no tienes mucho tiempo", dice Sheth. Unte esta comida saludable para el desayuno en una tostada o mézclela con su yogur griego o avena. Una cucharada proporciona una combinación perfecta de proteínas, antioxidantes y grasas saludables para el corazón. De hecho, las personas que comen nueces todos los días tienen un 29 por ciento menos de probabilidades de morir de enfermedad cardíaca y un 11 por ciento menos de probabilidades de morir de cáncer, según un estudio de 30 años del New England Journal of Medicine.

Existe gran variedad de desayunos fitness que puedes crear con estos alimentos

Aguacate

¿Uno de los mejores alimentos saludables para el desayuno? ¡Tostada de aguacate! Estas diosas verdes lo tienen todo: omega-3, proteínas, fibra (la mitad de un aguacate contiene una cuarta parte de su valor recomendado para el día), vitamina E y más potasio del que encontrará en un plátano, dice White.

Esos nutrientes tienen una gran recompensa: una nueva investigación publicada en el Journal of Clinical Lipidology encontró que comer uno a uno y medio aguacates por día (en lugar de otros alimentos ricos en grasas saturadas) redujo significativamente los niveles de colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos.

Pan de grano germinado

Este es el pan perfecto para crear tu tostadas de aguacate, dice Gomer. Los productos horneados están hechos de granos a los que se les ha permitido germinar en su totalidad, tienen un impacto menor en los niveles de azúcar en la sangre en comparación con otros panes integrales con la misma cantidad de carbohidratos, según una investigación publicada en el Journal of Nutrition and Metabolism.

Además, los investigadores descubrieron que desencadenaron un mayor aumento post-tostadas en GLP-1, una poderosa hormona de saciedad que está vinculada a mantener un peso saludable. Agregue esto a su lista de alimentos saludables para el desayuno lo antes posible.

Semilla de linaza

"Estas pequeñas semillas reducen los niveles de azúcar en la sangre, mejoran la sensibilidad a la insulina y protegen contra el cáncer de seno", dice White. La investigación publicada en el International Journal of Cancer sugiere que los compuestos contenidos en la linaza pueden estar detrás del efecto protector de las semillas. Combínala con otros alimentos saludables para el desayuno e ingredientes nutritivos para hacer una comida que te mantendrá lleno toda la mañana, como en estos batidos verdes.

Café

El café realmente hace que tu cerebro funcione, dice White, y señala que una mezcla de cafeína y antioxidantes puede ser gratificante.

Los compuestos antiinflamatorios del café son tan fuertes que una investigación publicada en el Journal of Alzheimer's Disease descubrió que cuando los pacientes con problemas de memoria beben tres tazas de café por día, retrasan la aparición de la enfermedad de Alzheimer en un promedio de dos a cuatro años. Básicamente, por todos estos beneficios que tiene el café para tu salud puedes agregarlo a tus hábitos diarios.