Desayunos fitness con QUINOA muy ricos y fáciles de hacer

Llevar una vida fitness para muchos puede ser muy difícil pero la realidad es que puedes hacerlo de forma muy fácil incluyendo desde tu desayuno ricos alimentos saludables, por ejemplo la quinoa que puede ayudarte a que tu organismo reciba muchos nutrientes y además a empezar tu día con mucha energía, así que no lo pienses más y checa estas ideas muy ricas.

Propiedades de la quinoa

La quinoa es un superalimento que no debe faltar en tu hogar, no solo por su rico sabor, sino por sus grandes propiedades que brinda, posee muchas vitaminas (C, E, B1. B2 y niacina) y minerales (calcio, hierro, magnesio) que le darán energía a tu día, perfecta para un hacer ricos desayunos fitness.

La Organización de Las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) catalogó a la quinoa como uno de los cultivos con gran futuro para la humanidad, debido a sus beneficios, usos y, sobre todo, por considerarse una gran fuente para paliar los problemas de desnutrición.

Hay que tener en cuenta que la quinoa contiene proteínas de alto valor biológico, 9 aminoácidos esenciales para el ser humano, también posee cerca de 16 gramos de proteínas por cada 100 gramos y grasas insaturadas.

Beneficios de la quinoa

La quinoa es perfecta para controlar el peso, gracias a su alto contenido en fibra y proteínas, ideal para aquellas personas que están a dieta que son diabéticas.

Previene el estreñimiento, mejora el tránsito intestinal y ayuda a tener unas mejores digestiones.

Es rica en quercetina y kaemferol, dos flavonoides que son potentes antioxidantes vegetales que ayudan a depurar el organismo y mejorar la salud.

Contiene los nueve aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para construir el músculo y recuperarse de los entrenamientos duros.

Ayuda a controla los niveles de colesterol en sangre y disminuye el riego de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Es perfecta para pieles secas, una mascarilla casera te ayuda a tener un cutis hermoso.

Contiene magnesio y ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial.

Desayunos fitness con quinoa ¡fáciles!

Bowl de quinoa y frutas

Disfruta de ricos desayunos con quinoa fáciles de hacer, puedes optar por un delicioso bowl con frutas, ya sean secas o bien frescas, puedes añadir plátano, fresas, manzanas, incluso un poco de yogur o leche, será a tu gusto.

Quinoa, huevo y papas

Para llevar una vida muy fitness puedes preparar este increíble desayuno de quinoa con papa y huevo, además de ser rico te hará sentir muy bien, sigue la receta de este desayuno fitness, es muy fácil de hacer ¡te encantará!

Tortitas de quinoa y chocolate

Desayuna muy fitness con unas ricas tortitas de quinoa y chocolate, son muy fáciles de hacer, es como hacer unos hotcakes pero estas tortitas son mucho más saludables, puedes acompañarlas con miel, plátanos y fresas ¡que delicia!