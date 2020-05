Desayunos deliciosos con TORONJA, ideales para bajar de peso foto cortesía cocina fácil

Si eres una de las personas que quiere bajar de peso, sin importar si eres hombre o mujer, lo ideal es que no evites el desayuno, debes hacerlo y de una manera nutritiva, incluso puedes incluir la toronja como un ingrediente principal, pues esta fruta es muy buena para tu organismo, aquí te diremos algunos de sus beneficios e ideas para incluirla, seguro te encantará.

Desayuno importante para bajar de peso

Está comprobado que para bajar de peso no debes omitir el desayuno, pues después de un largo lapso de tiempo tu organismo necesita consumir algunos alimentos para empezar tu día a día y evitar que estés ansioso y puedas comer cosas indeseables que de lo contrario te ayudarían a ganar peso y eso es lo que no queremos, así que mejor incluye alimentos saludables en tu desayuno, pero no lo evites.

Beneficios de la toronja

De acuerdo con el doctor Manuel Zamora Gómez, máster en Dietética y Nutrición, la composición de la toronja o pomelo, se destaca por su gran composición nutricional, es rica en vitamina C y ácido fólico, en carotenoides antioxidantes, minerales, potasio entre otros.

Sin duda la toronja es un coctel de compuestos saludables que además posee un bajo nivel calórico y de acuerdo a investigadores posee los siguientes beneficios:

Ayuda al corazón

Gracias al potasio que posee, la toronja es ideales para cuidar la salud del corazón y el cerebro pues este mineral ayuda a que las arterias y vasos sanguíneos se relajen y de esta manera mejora la irrigación sanguínea.

Para la diabetes

Algunas investigaciones sugieren que la toronja es rica en contenido de flavonoides, lo que ayuda a controlar los niveles de insulina.

Digestiva

Gracias a su contenido en fibra, la toronja es una buena opción para tratar problemas digestivos, incluso puede mejorar el flujo de los jugos digestivo para la motilidad intestinal.

Control del peso

De la misma, manera, la fibra ayudar a controlar el peso, ya que específicamente puede ayudar a el aumento de la sensación de saciedad y así evitar comer mucho.

Desayunos con toronja

Huevo hervido acompañado de toronja

Puedes añadir a tu desayuno dos huevos hervidos con pan tostado, y dos rebanadas de toronja, de esta manera podrás comenzar tu día con gran energía y evitarás comer alimentos no deseables, además ayudarás a un buen tránsito intestinal y será bueno para la digestión.

Bowl con toronja

Este desayuno es muy fácil de hacer, puedes incluir toronja, naranja u otro cítrico con yogur griego y un toque especial de granola, seguro te encantará ¡ideal para bajar de peso!

Toronja y nopal en licuado

El eficaz licuado de toronja y nopal podrá ayudarte a comenzar tu día con gran energía y además te ayudará a cumplir tu objetivo de bajar de peso. Necesitas pocos ingredientes y puedes hacerlo de manera rápida y sencilla.