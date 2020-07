Desayunos con granola y fruta para niños ¡muy fácil de hacer!

Prepara estos ricos desayunos con granola y fruta, ideales para niños, son muy fácil de hacer Foto RPP

El desayuno es una comida muy importante para los niños, pues al despertar, ya han pasado varias horas sin bocado, por tal motivo deben nutrirse adecuadamente, de hecho, los desayunos con granola y fruta son perfectos para ellos, además son muy fáciles de hacer y por tal motivo aquí te dejaremos dos opciones.

¿Desayuno importante para los niños?

De acuerdo con William Cochran, M.D., American Academy of Pediatrics (Fellow of the American Academy of Pediatrics, FAAP), indica que el desayuno se cree que es la comida más importante del día, ya que es la primera que el cuerpo en marcha para el resto del día.

El desayuno también es una oportunidad para darle a los niños calcio y vitamina D, que fortalecen los huesos, pero también para brindarle más vitaminas y minerales, es por eso que debes elegir bien los alimentos que incluirás.

Granola y frutas

La granola es un alimento muy rico para adultos y niños, está formado por nueces, copos de avena mezclados con miel y otros ingredientes naturales ricos y crujientes, además de ser rica, gracias a sus aceites, una porción de granola, según expertos brinda 4 gramos de ácidos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados, que benefician a las funciones cerebrales, reduce el colesterol, controla la presión arterial entre otros beneficios.

Granola con frutas, ideal para los desayunos para niños foto Que rica vida

Por su parte las frutas son gran fuente de vitaminas A, E y K , minerales donde se destaca el potasio, magnesio entre otros, al combinarse con la granola será ideal para el desayuno de tus niños.

Desayunos con granola y frutas para niños

Bowl de yogur con granola y frutas

El yogur es ideal para los desayunos de los niños, en un recipiente coloca 200 gramos de yogur y agrega la granola con las frutas cortadas en trozo, listo, es muy fácil de hacer. Puedes endulzarlo con un toque de miel.

Desayunos para niños:Bowl de yogur con granola y frutas Foto webconsultas

TE PUEDE INTERESAR: Desayunos con FRUTA para NIÑOS ¡muy fáciles de hacer!

Tostaditas de granola con frutas

Las tostadas de pan integral con granola y frutas es uno de los desayunos más fáciles de hacer que le encantará a tus niños. Solo necesitas un par de panes tostados, fruta al gusto, mermelada queso y otros alimentos que tengas en el refrigerador. Coloca una capa de queso, mermelada o miel y coloca la granola con frutas por encima, decóralo a tu gusto.