Desayunos con cardamomo para prevenir la osteoporosis y el estreñimiento

Disfruta de todos los beneficios y sabor del cardamomo con estas recetas para el desayuno saludable. Foto: www.shutterstock.com

¿Has probado alguna vez el cardamomo?, es una especia deliciosa que alguna vez en tu vida debes probar ya que además de tener un sabor único, aportará grandes beneficios a tu salud y aquí te los revelamos, particularmente si deseas prevenir la osteoporosis y aliviar el estreñimiento, por eso te compartimos recetas fáciles donde el protagonista es este alimento que son perfectas para el desayuno, ¡saben exquisito!

¿Por qué desayunar cardamomo?

Esta especia proveniente de Asia, está llena de beneficios para tu salud y debes aprovecharlas todo lo que puedas, particularmente si quieres prevenir la osteoporosis pues cada 100 gramos de cardamomo contienen 383 gramos de calcio, ¿lo imaginabas?, además claro que te ayudará a aliviar tus problemas intestinales como el estreñimiento.

Según el sitio web Cardamomo, indica que la cantidad de calcio que aporta esta especia te permitirá tener los cartílagos y huesos saludables e incluso los regenerará, así que generalmente se recomienda para pacientes que padecen artritis, esclerosis, lupus, artrosis y osteoporosis.

El cardamomo proviene de las selvas tropicales de India y otras zonas de Asia. Foto:www.shutterstock.com

Por otro lado, también asegura que el cardamomo es capaz de evitar los molestos gases estomacales, los cólicos y dolores del ciclo menstrual, elimina la inflamación abdominal y los espasmos y lucha contra el estreñimiento, algo que, por supuesto te ayudará a bajar de peso, así que ¡inclúyelo en tu desayuno!

Antes de probarlo, recuerda que siempre es ideal probar que no tengas ninguna alergia a la especia, misma que no está indicada para pacientes con síndrome de colon irritable, Crohn y Dumping ni para mujeres embarazadas, pero si estás completamente sano, no te preocupes y ¡aprovecha su sabor y beneficios!

A continuación, te compartimos algunas recetas, para que puedas incluir en tu desayuno, el delicioso sabor del cardamomo, ¡no te arrepentirás!

Desayuno con cardamomo, mango y pistache

Desayuno con cardamomo, mango y pistache. Foto: escudiet.es

Ingredientes para una porción:

50 g de avena

150 ml de leche vegetal sin endulzar

1 cucharada de sirope de arce o miel (o sirope de agave)

1/2 cucharadita de cardamomo en polvo

Algunas rodajas de mango fresco

2 cucharadas de granos de granada

1 cucharada de pistachos picados en trozos grandes

Preparación:

En un recipiente con tapa revuelve muy bien el sirope de arce, la leche vegetal, el cardamomo, la avena y refrigera por una noche.

Pasado el tiempo de reposo, sirve la mezcla acompañando con pistaches, granos de granadas y trocitos de mango, ¡sabe increíble!

Desayuno: ‘porrigde' de cardamomo y avena

Desayuno ‘porrigde' de cardamomo y avena. Foto: Hola

Ingredientes para una porción:

50 gramos de avena en copos

120 mililitros de bebida vegetal de avena

1 cucharadita de sirope de agave

6 uvas pasas

5 semillas de cardamomo trituradas

1 canela en rama

Canela molida

Preparación:

Primero deja remojar una noche entera la avena o al menos un ahora antes.

Pasado ese tiempo caliéntala en una olla la leche de avena, agrega los copos, el sirope, la canela, las pasas y deja cocinar a fuego bajo por cinco minutos, casi al final añade el cardamomo, retira el palo de canela y espolvorea la canela.

Finalmente, sirve decorando semillas de girasol, y si te es posible acompaña con frutos rojos, ¡es sabor es irresistible!

Desayuno con panna cotta light al cardamomo

Panna cotta light al cardamomo con melocotón. Foto: www.directoalpaladar.com

Ingredientes para 6 porciones:

600 mililitros de leche semidesnatada

2 piezas de melocotón en cubos sin hueso

45 gramos de azúcar

6 láminas de grenetina o su equivalente

Preparación:

Primero hidrata la grenetina en agua fría, reserva

Ahora, pon a hervir la leche con el cardamomo hasta que hierva, deja enfriar y luego cuela, después añade el azúcar y la grenetina, disuelve muy bien.

TE PUEDE INTERESAR:Desayunos con leche de coco para bajar de peso que ¡tienes que probar!

Finalmente coloca en recipientes pequeños los cubos de melocotón y vierte la leche, deja cuajar por seis horas en el refrigerador o toda la noche y ¡listo!, podrás disfrutar de un desayuno con delicioso sabor y muy saludable, ¡disfrútalo!

Con información de escudiet.es, Hola, www.cardamomo.info y www.directoalpaladar.com.