Desayunos con POLLO a la plancha ¡Qué rico!

No hay nada mejor que comenzar tu día con un delicioso desayuno lleno de energía, y claro, en muchas ocasiones no sabemos o no tenemos más opciones que las de siempre, es por esta razón que hoy te daremos algunas por las que puedes optar, y que mejor que incluir algo de pollo a la plancha ¿quieres saber cómo? ¡aquí te decimos!

Un desayuno completo y saludable es una de las mejores opciones para empezar tu día, en especial si incluyes algo de pollo, podrás traer grandes beneficios para tu organismo.

El pollo posee una gran variedad de propiedades que ayudarán a tu organismo, de acuerdo con can Duran, posee altos niveles de proteínas que suministran aminoácidos esenciales, es una carne baja en grasa y en calorías, sin duda posee un alto contenido en nutrientes y vitaminas.

Es por esas razones que incluirlo en tu desayuno es una súper idea, y para ello te dejamos algunas opciones muy ricas por las que puedes optar.

Desayunos con pollo

Sándwich con pollo

Una de las ideas más fáciles de incluir pollo en tu desayuno es un sándwich, puedes optar por pan integral, ponle vegetales, tomate, cebolla, lechuga, algo de queso y aderezos saludables, puedes acompañarlo de un rico licuado, jugo de naranja o café, puedes hacerlo en menos de 10 minutos ¡pruébalo ya!

Pollo a la plancha con arroz y verduras

No hay necesidad de desayunar mucho pollo, con menos de 200 gramos, podrás comenzar con gran energía tu día, puedes hacerlo acompañándolo con verduras al vapor y algo de arroz.

Pollo, ensalada y pasta

Otra buena opción es pollo con ensalada de verduras acompañado con pasta integral, puedes optar por algo de aderezo para darle un rico sabor, es una de las ideas más fáciles de hacer y que seguro vas a disfrutar.