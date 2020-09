Desayunos con EJOTES para cuidar el corazón y prevenir el envejecimiento

Estas recetas con ejotes para el desayuno están deliciosas. Foto: www.kiwilimon.com

¿Te gustan los ejotes?, esto te interesa, ¿sabías que están llenos de propiedades que cuidan tu salud?, en este artículo no solo te compartimos las recetas más exquisitas de la comida mexicana con este saludable ingrediente para tu desayuno, también te revelamos por qué este alimento cuida tu corazón de las enfermedades cardíacas y te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, así que ¡toma nota!

¿Por qué desayunar ejotes?

La planta del frijol o arbusto de las alubias se conocen en toda América con un nombre distinto, por ejemplo, en el Caribe suelen llamarlas habichuelas, el cual es un diminutivo de la palabra ‘abas’, ya que los ejotes, como se les llama en México se parecen mucho a ese otro alimento. El nombre ‘ejote’ usado por los mexicanos proviene del náhuatl ‘exotl’, ¿ya lo sabías?

De acuerdo con la tienda ecológica Eco Agricultor, los ejotes o judías verdes aportan 28 calorías por cada 100 gramos, los cuales se componen de la siguiente manera:

90 gramos de agua

4 gramos de carbohidratos

2 gramos de proteína vegetal

3 gramos de fibra dietética

Además, entre sus principales componentes se encuentran: Vitaminas B1, B2, B3, B6, C y E, calcio, fósforo, magnesio, calcio, potasio, yodo, selenio, hierro y zinc.

Los ejotes son una fuente rica en antioxidantes. Foto: www.foodhero.org

El estudio “Una dieta rica en vegetales verdes y amarillos inhibe la aterosclerosis en ratones”, publicado por The Journal of Nutrition, señala que las judías verdes o ejotes, así como otras verduras de color amarillo o verde tienen la capacidad de prevenir enfermedades cardíacas, además de que no permiten el endurecimiento de las arterias; por lo que, pueden evitar la arterosclerosis.

Por otro lado, el estudio “Actividad antioxidante de la remolacha de mesa elaborada ( Beta vulgaris var, conditiva ) y judías verdes ( Phaseolus vulgaris L. )”, demostró que a pesar de que los ejotes o judías verdes se expongan al calor no pierden sus propiedades de folato ni de vitamina C, ya que sus compuestos fenólicos solo se reducen en un 32 por ciento, mientras que su contenido en antioxidantes solo el 20 por ciento, de ahí que sea una fuente segura de estas poderosas sustancias que previenen enfermedades y combaten el daño de los radicales libres.

Los antioxidantes de los ejotes son los betacarotenos, la luteína y zeaxantina, los cuales sin duda podrán prevenir el envejecimiento prematuro de tu organismo, además su contenido en vitamina C, reforzará tu sistema inmunológico.

Ahora ya lo sabes, los ejotes son una excelente opción para iniciar tu desayuno de forma saludable, aquí te compartimos algunas recetas que ¡tienes que probar!

Desayuno con ejotes a la mexicana

Desayuno con ejotes a la mexicana. Foto: golososdelmundo.com

Ingredientes:

2 piezas de jitomate

400 gramos de ejotes

1/4 pieza de cebolla blanca

1 pieza de chile serrano

1 cucharada de aceite de oliva

100 gramos de queso panela

6 ramas de cilantro

Sal al gusto

Preparación:

Comienza la preparación de los ejotes cortándolos en tres partes, elimina la cola y punta, luego pica en cubos el queso y el jitomate; corta finamente el chile, cilantro y la cebolla.

Ahora pon a hervir en una olla y por 7 minutos los ejotes con agua y sal, cuando estén cocidos escurre y reserva.

En un sartén con un poco de aceite sofríe primero la cebolla, después añade el chile, jitomate y cilantro, deja cocinar durante cinco minutos y sazona con sal.

Finalmente, agrega a la olla el queso y los ejotes, confirma el sabor y sirve caliente, ¡saben deliciosos!

Desayuno con ejotes y ajonjolí

Desayuno con ejotes y ajonjolí. Foto: mister-menu.com

Ingredientes para 4 porciones:

½ kilo de ejotes frescos

1½ cucharaditas de aceite de ajonjolí

1 cucharadita de aceite de oliva

2 dientes de ajo, picado

1 cucharadita de echalote, picado

1/4 taza de semillas de ajonjolí, tostadas

Sal de grano y pimienta molida al gusto

Preparación:

Deja hervir agua, luego agrega los ejotes y deja que se cocinen al menos durante 2 minutos, procura retirarlos del fuego y colocarlos en agua fría para que no se continúen cocinando, deja escurrir.

En un sartén calienta los dos aceites, luego fríe por tres o dos minutos los ejotes, añade la sal, los echalotes, la pimienta y el ajo, deja cocinar por 1 minuto, mueve con frecuencia.

Finalmente, agrega las semillas de ajonjolí y deja que cocine el guiso por otro minuto más, luego sirve caliente, ¡tiene un sabor exquisito!

Desayuno con ejotes con pollo

Desayuno con ejotes con pollo. Foto: YouTube Cocina al Natural

Ingredientes:

1 pechuga de pollo

½ cebolla pequeña

1 diente de ajo

750 gramos de ejotes, troceados

1 cucharada de aceite vegetal

1 cebolla grande, cortada en medias lunas

500 gramos de jitomates, picados

1 o 2 chiles chipotles adobados, enteros o picados

Pimienta negra molida al gusto

Sal al gusto

Preparación:

Cocina la pechuga en agua con sal, ajo y media cebolla, cuando este suave retira del fuego, deshebra y reserva.

Al mismo tiempo en que la pechuga se cocina, hierve en otro recipiente por 5 minutos los ejotes con agua y sal, procura que estos no se deshagan, solo deben estar suaves, cuando estén en este punto retíralos del fuego; reserva.

Sofríe a fuego medio el chile chipotle, los jitomates y la cebolla, salpimienta, en cuanto el jitomate cambie de color y la cebolla este suave, agrega los ejotes y la pechuga deshebrada, deja que el guiso se cocine por 5 minutos más y sirve.

Con información de www.ecoagricultor.com, alimentossaludables.mercola.com y elpoderdelconsumidor.org.