Desayunos DULCES para los amantes del fitness ¡Ricos y sanos!

Para nuestra consternación, los pasteles y postres azucarados no son el desayuno más saludable, pero eso no ha impedido que los amantes de la comida disfruten de los postres, brownies y golosinas inspirados en pasteles para su primera comida del día. Toma nota ya que las siguientes recetas de desayunos dulces no impedirá que seas fitness.

Sirviendo como la excusa perfecta para comenzar el día con una nota dulce, no tendrá que aflojar la hebilla de su cinturón para meterlos. Repletas de algunos de los ingredientes más saludables, como el aceite de coco, las semillas de chía, las especias y la avena, estas recetas no contienen culpa.

Recetas de desayunos dulces

BROWNIES CON UN REMOLINO DE TARTA DE QUESO

Ingredientes de desayuno:

Masa de brownie

6 huevos

2 plátanos maduros

¾ taza de frijoles negros, enjuagados y escurridos

½ taza de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1.5 cucharaditas de polvo de hornear

⅓ taza de chispas de chocolate sin azúcar

Crema

¾ taza de requesón bajo en grasa

10 gotas de stevia líquida

1 cucharadita de extracto de vainilla

Instrucciones

Precaliente su horno a 120 grados. Mezcle todos los ingredientes de brownie en un procesador de alimentos y mezcle hasta que quede suave. Vierta en un plato rociado con aceite de coco. Cubra con chispas de chocolate. Lave su procesador de alimentos y mezcle los ingredientes de glaseado hasta que estén suaves y suaves. Cuchara sobre la masa y crea un remolino con un palillo de dientes. Hornee durante 25 minutos hasta que se establezca el centro. Enfríe completamente y córtelo en cuadrados.

BUDÍN DE CHIA Y MANGO

Ingredientes:

1 taza de leche de coco (o almendras o regular)

3 cucharadas de semillas de chia

1 cucharada de vainilla

2 cucharaditas de miel

½ taza de pulpa de mango fresco

½ taza de cubitos de mango fresco

¼ taza de hojuelas de coco

Arándanos y hojas de menta fresca para decorar

Instrucciones

En un tazón, agregue las semillas de chía y su leche. Mezclar bien Luego agregue vainilla y miel, mezcle. Deje esto en el refrigerador durante al menos 2 horas o durante la noche. Para armar, en un frasco para servir, vierta una o dos cucharadas de pulpa de mango fresco, cubra con el pudín de chía y las hojuelas de coco y, por último, un poco más de pulpa de mango, mangos frescos, arándanos, hojuelas de coco y menta fresca. Servir refrigerado y disfrutar.

CANELA, MANZANA Y AVENA

Ingredientes:

50 g de avena arrollada

100 ml de leche de elección

2 cucharaditas colmadas de semillas de chía (opcional)

1.5 cucharadas de yogur griego al 0%

1 cucharadita de canela

½ una manzana

1 cucharada de mantequilla de almendras crujientes

Generoso apretón de miel

Aderezo, más manzana, miel, granola y mantequilla de almendras

Instrucciones