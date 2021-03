Desayuno perfecto para bajar de peso y ganar masa muscular, según experta

Si no sabes qué comer en la mañana para bajar de peso y al mismo tiempo ganar masa muscular, aquí te decimos cuál es el mejor desayuno para conseguirlo, es tan fácil que ¡no podrás creerlo!, lo ha revelado ¡una experta en nutrición!

Mejor desayuno para perder peso y ganar músculo

Si en este momento estás llevando a cabo una rutina de ejercicios o estás asistiendo al gimnasio seguro que quieres ganar masa muscular y claro, no morir en el intento, ya que también quieres bajar de peso, y es que, aunque no lo puedas imaginar, el mejor desayuno de acuerdo con una experta en nutrición, no es ni la avena con leche desnatada ni las tostadas con café, sino uno que lleve cómo protagonistas ¡huevos!

En La Verdad Noticias te recordamos que tanto el desayuno como el resto de comidas diarias son importantes, y consumir proteínas de alta calidad es indispensable para poder tener energía y por supuesto ganar masa muscular, algo que puedes obtener comiendo huevos.

De acuerdo con la experta en nutrición de la Fundación Británica, Sarah Coe, el mejor momento para consumir la proteína de alta calidad es el desayuno, de ahí que recomienda consumir dos huevos escalfados grandes, pues contienen 10:14 gramos de aminoácidos que serán cruciales para tu masa muscular, y cuenta con yodo, selenio, ácidos grasos Omega-3 y vitamina B12, los cuales son micronutrientes básicos para el fortalecimiento de los músculos.

Huevos escalfados para el desayuno. Foto: El Español

Sarah Coe, recomienda elegir proteína saciante, como el consumo de huevo en vez de comer en el desayuno cereales, bollos y productos horneados, ya que estos tienen hidratos que pueden alterar las actividades del cerebro que se vinculan con la motivación alimentaria, la cual pedirá más recompensas similares, de ahí que hay que evitarlos, pues, se debe considerar no incluir carbohidratos al momento de desayunar.

Aunque, según la experta, si no puedes dejar de comer hidratos, puedes elegir consumir unos de buena calidad que tengan más fibra y sacian más como:

Pan integral

Pan de espelta

Pan de centeno

Ahora ya lo sabes, el mejor desayuno según la experta en nutrición es el que incluye 2 huevos escalfados, al cual le puedes añadir pan integral, y te vendrían bien al menos 80 gramos de verduras como tomates a la plancha o champiñones, ya que así tendrás una comida llena de fibra soluble y nutrientes.

Cabe recordar que la fibra soluble es muy importante, pues ayuda a fortalecer la microbiota intestinal, ayuda a generar ácidos grasos de cadena corta que combate el riego de sufrir diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y obesidad, así que, no pierdas más tiempo, y añade a tu dieta alimentos que la contengan, te será muy útil para bajar de peso.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

Con información de menshealth.com