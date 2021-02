Desayuno intermitente y 3 recetas secretas de Jennifer Aniston para no envejecer

¿Quieres lucir hermosa hasta después de los 50 años?, aquí te compartimos los secretos del desayuno de Jennifer Aniston que harán que el tiempo se detenga y siempre te luzcan joven, son recetas salusables y deliciosas.

Durante la promoción que Jennifer Aniston realizó para ‘The Morning Show’, la actriz que está por cumplir 52 años de edad el próximo 11 de febrero reveló los secretos para mantenerse joven y uno de estos es su desayuno.

Jennifer Aniston aseguró que en su dieta no puede faltar el “fasting” o llamado en español “desayuno intermitente”, ya que explicó que, si se es constante con él, no permite que el organismo se acostumbre haciendo que el metabolismo siempre este activo y eso procura la quema de grasa, pero ¿cómo lo pone en práctica la actriz?

El secreto de su dieta, señaló la actriz, es el desayuno intermitente, de ahí que por las m

Jennifer Aniston aplica el desayuno intermitente. Foto: instyle.es

añanas no come, así es, llega a estar hasta 16 horas sin ingerir alimento, y asegura que no es gran sacrificio, pues la mitad del tiempo duerme, y aunque no come comida sólida, los líquidos si están permitidos, algo que la beneficia, pues ama el café, eso sí, no bebe sin azúcar, en ocasiones opta por edulcorantes naturales o lo toma solo.

En La Verdad Noticias, te revelamos que Jennifer Aniston suele beber el jugo de limón con agua tibia por las mañanas en caso de que no tome café, ¡vaya secreto!

La dieta de Jennifer Aniston, pone el desayuno a las 12:00 horas a las 20:00 horas la cena, durante el resto del tiempo no bebe más que un jugo natural, la famosa reveló disfrutar del apio.

Desayunos favoritos de Jennifer Aniston

Porridge

La actriz suele prepararse esta receta en el desayuno, y es que no solo es deliciosa, también fácil de preparar y muy saludable, para prepararlo hierve por 8 minutos 3 cucharadas de salvado de avena en un vaso de leche desnatada con una rama de canela y una cucharada de stevia, sirve con arándanos, frutas frescas e incluso con una cucharadita de cacao puro.

Tostada integral con aguacate y huevo

Este desayuno puede hacerlo en el microondas, y es uno de los favoritos de Jennifer Aniston, para prepararlo, rompe un huevo e introdúcelo en el microondas por 20 segundo para que cuaje, luego parte un aguacate, tritura su pulpa, luego agrega sal y media cucharada de limón, ahora unta la tostada integral con este y por último coloca el huevo, ¡te encantará!

Smoothie Green machine

Jennifer Aniston no puede resistirse a este desayuno con batido verde, para hacerlo solo licua 150 gramos de kale o de col rizada, 150 gramos de espinacas, 250 mililitros de agua, una cucharadita de aceite de oliva, una manzana verde cortada, una pizca de jengibre fresco rallado, dos cucharaditas de edulcorante vegetal y un plátano en trozos, y ¡listo!

