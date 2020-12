Desayuno exquisito para darle la bienvenida al Año Nuevo

Inicia el Año Nuevo con un desayuno delicioso. Foto: www.glamour.mx

¿Te has preguntado cómo iniciarás tu Año Nuevo?, aunque parezca trivial para algunos, muchos otros creemos que cerrar un ciclo anual marca nuestras vidas y nos inspira a tener nuevos propósitos, y cómo dicen por ahí, para iniciar algo bien “hay que comenzar con el pie derecho”, y no hay mejor manera que hacerlo que con un desayuno delicioso, y aquí te traemos una receta de sugerencia que definitivamente ¡tienes que probar!, así que no pierdas tiempo y ¡reúne todos los ingredientes!

Receta de desayuno para Año Nuevo

Receta de desayuno para Año Nuevo. Foto: peru21.pe

Ingredientes para 6 porciones:

1 kilo de carne de cerdo sin hueso y sin piel

1 rama de hierbabuena

Sal

1 kilo de camote amarillo

2 tazas de aceite (para freír)

¾ de kilo de relleno

Huevos

Panes

Salsa criolla

Preparación:

Para iniciar con esta deliciosa receta de desayuno de Año Nuevo, primero pon a hervir la carne de puerco con un poco de sal y hierbabuena, luego, cuando esté bien cocida, retira, deja enfriar y dora en aceite, después deja escurrir.

Toma el camote, córtalo en rodajas gruesas, deja freír a fuego lento, dora bien de ambos lados, retira antes de que se desmoronen.

Ahora prepara los huevos estrellados, y listo sirve todos los ingredientes compaña con el pan de camote, ¡sabe delicioso!

Recuerda que a ese desayuno le puedes agregar los ingredientes que más te gusten, puede ser chorizo, longaniza, salchichas, la idea es que este Año Nuevo lo inicies de forma exquisita, así podrás reservar el resto del recalentado para unos días más.

En La Verdad Noticias te recordamos que, si padeces alguna enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, debes procurar no excederte ni en las cenas ni desayunos que marcan las fiestas para dar la bienvenida del Año Nuevo, de lo contrario podrías tener una recaída de salud, opta por elegir alimentos libres de grasas y más saludables, ¡cuídate!

Con información de peru21.pe