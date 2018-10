Desata la pasión con el petting.

Las caricias sexuales son de las formas más tiernas de hacer el amor sin penetración y es la más común entre los adolescentes. Sobre todo en la primera parte de la adolescencia.



¿Qué es el petting?



El petting no tiene nada de malo, todo lo contrario. Esta práctica ayuda a los adolescentes a comenzar su vida sexual, a conocerse mejor a sí mismos y a conocer el cuerpo y los deseos de sus parejas. También les ayuda a liberar la tensión sexual que se produce en esta etapa de sus vidas. Si se practica con consentimiento y seguridad es una opción muy buena para iniciarse en la sexualidad.



Petting o faje como se le conoce en México, varía según quién lo practica. Tradicionalmente se asocia a "hacer el amor con ropa", es decir, darse besos y caricias de manera que suba la temperatura sin que nunca se produzca el coito. Hoy en día, se considera petting a todas aquellas prácticas que no conlleven penetración, por lo que la masturbación, el frotamiento o incluso el sexo oral podrían entrar dentro de esta categoría.

¿Te acuerdas de tus primeras experiencias o primeros fajes?

Sí, cohibidos como dos adolescentes, queriendo que haya más, sin que lo haya. A partir de aquí entran en juego numerosos factores que pueden suponer un momento muy caliente y revolucionario, para relaciones sexuales monótonas o para aquellos que, simplemente, quieren probar algo diferente.

Aquí tienes cuatro geniales motivos por los que practicar petting.

Disfruta del petting con tu pareja y renueva la pasión

Petting seguro



Libre de enfermedades de transmisión sexual: Algunos adolescentes e incluso adultos, creen que el petting no tiene riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, pero eso no siempre es cierto. Si el petting incluye sexo oral, sí puede haber contagio de infecciones. Por eso deben saber que para practicar sexo oral seguro es imprescindible el uso de condones.

Embarazo: Aunque el petting es una práctica que no incluye la penetración, algunas veces sí podría llegar el semen al interior de la vagina, incluso si el pene no entra en ella. Cuando hay eyaculación sin preservativo cerca de la vagina parte del semen podría llegar a entrar en esta, aunque son casos raros, la posibilidad de un embarazo es real. Es muy importante para evitar embarazos no deseados, el uso de preservativos u otros anticonceptivos.



Contención: El petting puede llegar a ser una práctica de alto voltaje. El deseo sexual se desata y es difícil controlarse, más aún si los que lo practican son adolescentes poco experimentados sexualmente. Por eso, aunque el acuerdo previo sea que no exista penetración, hay veces que es difícil atenerse a ello. Es importante que ante tal posibilidad, que tengan medios anticonceptivos seguros y eficaces y los usen llegado el caso.

Con petting el sexo es seguro.

2. Imaginación al poder



El hecho de no tener que ir al grano de mantener relaciones sexuales convencionales, ayudará a estimular la imaginación en la búsqueda del placer. Búscalo con caricias, masajes, susurros, abrazos; también mediante la masturbación o el sexo oral. Puedes hacer alguno de estos juegos eróticos o probar a excitarse con diferentes posturas y técnicas.

La imaginación enloquece la pasión.

3. El morbo de lo prohibido

Saber que no puedes practicar la penetración bajo ningún concepto hará, de hecho, que te apetezca hacerlo más que nunca. No falla: deseamos lo que no podemos tener. Así que si pueden poner la condición de que no haya coito, la próxima vez que practiquen sexo disfrutaran de ello más todavía.

Por lo tanto, jueguen a dejarse la ropa interior puesta, por ejemplo, durante un largo rato, y simplemente disfruten frotando sus cuerpos. Seguro que al día siguiente repiten con más intensidad.

El sexo con ropa puede ser muy sensual.

4. Retoma los besos apasionados

Esta es una de las cosas que las mujeres más nos gustan, y añoramos más cuando ya hay sexo con nuestra pareja, puesto que ya se va al grano, con el petting, retomamos cosas tan maravillosas como esos interminables besos que se daban las primeras veces. Así que te recomendamos que vuelvas a ello gracias a esta técnica y disfrutes de una larga sesión de besos en la boca, en el cuello, por todo el cuerpo. Es una manera de sentir renacer la pasión y recordar lo mucho que se deseaban cuando se conocieron.

Los besos, lo mejor de hacer el petting.