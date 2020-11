Dentistas recomiendan NO lavarse los dientes antes ni después del SEXO ORAL

Consejos para cepillar los dientes antes y después del sexo oral. Foto:Salud y medicinas

Cuando se trata del sexo oral y la salud dental, hay una conexión que no se habla con la suficiente frecuencia. Según dentistas y médicos, cepillarse los dientes antes y después de practicar sexo oral tanto en el pene como en la vagina puede tener implicaciones para la salud, te informamos.

Salud bucal y Sexo oral

Primero, sepa que si se corta las encías mientras se cepilla los dientes, lo cual es algo común que puede suceder mientras usa hilo dental y se cepilla los dientes, podría volverse más susceptible a contraer ciertas enfermedades e infecciones.

Erika Schwartz, internista que se especializa en la prevención de enfermedades dice que cuando se trata del sexo oral, las ITS se transmiten fácilmente si tiene llagas en la boca o le sangran las encías cuando se cepilla los dientes.

Cualquier área del cuerpo donde se rompa la integridad de la piel o la superficie de la mucosa (corte en la boca, rasguño en la piel) aumenta el riesgo de enfermarse si el área no se limpia y su sistema inmunológico no está bien forma.

Consejos dentales para practicar sexo oral

Cepillar con precaución

Lo recomendable es usar un cepillo de dientes sónico para evitar la presión excesiva. El uso de hilo dental también puede causar sangrado de las encías cuando se fuerza el hilo entre los dientes y se empuja hacia el tejido de las encías.

Para evitar esto, tenga cuidado de ser muy suave cuando use hilo dental entre los dientes, particularmente los dientes posteriores superiores o, alternativamente, use un hilo dental con agua.

Consejos para cuidar la salud bucal. Foto: El Nuevo día

Chequeo bucal

Independientemente de si te cepillas o no, los profesionales recomiendan que te hagas un chequeo bucal antes de practicar sexo oral. Asegúrese de no tener llagas, heridas, enfermedades de las encías, úlceras, cortes, herpes o infecciones en la boca.

E incluso si no lo hace, y no sangra por ningún cuidado de la salud dental antes del sexo oral, los profesionales aún recomiendan usar una forma de protección, como un protector dental o un condón, especialmente si está con un nuevo pareja o no han sido evaluados desde que se volvieron monógamos con una pareja actual.

Por lo general, se recomienda no cepillarse los dientes ni usar hilo dental inmediatamente antes del sexo oral para minimizar el riesgo de crear traumas o heridas abiertas en el tejido de las encías, lo que podría promover la propagación de cualquier ITS potencial.

Después del sexo oral, considere enjuagarse la boca con un enjuague bucal antibacteriano. De esa manera, puede tener una sensación en la boca fresca sin dejar de ir a lo seguro. Si deseas obtener más información acerca de la salud bucal, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.