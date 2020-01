Demián Bucay ofrece nuevas miradas para un viejo e importante problema

“Infidelidad” de Demián Bucay, lanzado vía Editorial Océano, es una obra profunda, a través de la cual comprendemos que culturalmente la infidelidad como algo casi inevitable, y como la peor traición que se puede cometer contra la pareja. Pero ¿todas las formas de infidelidad son iguales? y ¿es un acto tan grave que deba llevar siempre a la disolución de la familia?

Demián Bucay considera que lo más importante cuando surge la infidelidad es que no es cierto que siempre la mejor respuesta es separarse.

Demián Bucay es psiquiatra y psicoterapeuta. Trabaja en su consultorio atendiendo adultos, parejas y familias, y es asimismo un referente de la psicoterapia online.

¿Qué debemos hacer si descubrimos una infidelidad?

Lo primero que debemos es no actuar en función del prejuicio o de algunas concepciones no del todo adecuadas, tratar de no caer en situaciones desmedidas. Evitar reaccionar por nuestros impulsos de estar denigrados en nuestra estima, en nuestra imagen y nuestro orgullo.

Demián Bucay imparte con regularidad conferencias sobre temáticas vinculares en diversos países de Latinoamérica. Es colaborador habitual de la revista Mente Sana.

¿La infidelidad surge por la falta de amor a la pareja?

La idea de que alguien que te es infiel no te ama no es cierta, he conocido muchas personas que le han sido infiel a sus parejas aún amándolas, aún sintiendo que querían continuar con sus parejas, aún respetando y valorando al otro.

¿Aún reconociendo que cometieron una transgresión?

Pese a poner en riesgo todo eso, no necesariamente significa que no le importe lo que suceda.

Los libros de Demián Bucay han sido publicados en Argentina, México, Estados Unidos, España, Grecia, Bulgaria, Alemania, Croacia, Rusia y Eslovenia.

¿Entonces no necesariamente surge por falta de amor?

En muchas encuestas la enorme mayoría de personas que son infieles dicen que se sentían felices en sus parejas, entonces ¿por qué lo hicieron? porque las parejas no cubren todas nuestras necesidades.

¿Qué hacer para saber si se desea continuar?

El saber si nuestra pareja está apenada o apenado por el dolor que estas sufriendo, ese podría ser un aliciente para poder continuar.

En este profundo, revelador y provocador libro el psicoterapeuta Demián Bucay desmenuza la infidelidad en el mundo moderno.

¿Cómo pueden las parejas superar esto?

Sopesar las cosas que se tienen juntos y sopesar lo que la infidelidad significó para poder decidir después si quieren seguir juntos.

Ricardo D. Pat