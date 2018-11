Deliciosos postres para celiacos

Cada vez son más las personas afectadas por la celiaquía, un trastorno digestivo que les impide consumir productos con gluten, proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno.

La reacción del cuerpo (al consumir estos alimentos) genera una inflamación que daña el revestimiento del intestino delgado y puede llegar a producir complicaciones médicas.

Aunque requiere un diagnóstico médico, hay ciertos síntomas que se pueden detectar una vez consumidos los alimentos problema, sin embargo, existen otros que se presentan en los casos más drásticos. La diarrea es el más común, pero también puede provocar distensión abdominal, fatiga, niveles bajos de hemoglobina (anemia) y osteoporosis.

También está la posibilidad de no presentar síntomas, más eso no significa que no exista un daño en el intestino, por eso se requieren análisis de laboratorio.

El tratamiento principal consiste en una dieta estricta libre de gluten que pueda controlar los síntomas y promover la curación del intestino, y para lograrlo sin tener que negarte el placer de un delicioso postre, hoy te traemos tres recetas para preparar deliciosos postres para celiacos.

Tarta de Santiago

Postres para celiacos. Tarta de Santiago.

Ingredientes.

- 250 g de azúcar.

- 250 g de almendras molidas.

- 5 huevos.

- Ralladura de la piel de un limón.

- 1 cucharadita de canela.

- Aceite de oliva para engrasar.

- Azúcar glas para decorar.

Preparación.

1. Precalienta el horno a 180 grados.

2. Mezcla el azúcar y las almendras molidas. Añade los huevos de uno en uno, sin dejar de batir, hasta obtener una masa de textura fina.

3. Agrega la ralladura de limón y la canela. Mezcla.

4. Unta con un chorrito de aceite de oliva un molde redondo de 22 cm de diámetro y espolvorea con un poco de harina. Vierte la mezcla y hornea por 30 minutos, hasta lograr un color dorado.

5. Deja enfriar y espolvorea con azúcar glass.

Pan de zanahoria

Postres para celiacos. Pan de zanahoria.

Ingredientes.

- 100 g almendra molida.

- 100 g de harina de arroz.

- 100 g de azúcar moreno.

- 200 g de zanahoria rallada.

- 2 huevos.

- 15 g de nueces picadas.

- 20 g de pasas.

- Una cucharada de mermelada de naranja.

- Una cucharadita rasa de bicarbonato.

- Una cucharadita de canela molida.

- Una cucharadita de nuez moscada.

- Una cucharadita de jengibre en polvo.

- Una cucharada de mantequilla para engrasar.

- Ralladura de naranja para decorar.

Para la cobertura:

- 30 g de queso crema.

- 10 g de azúcar glas.

Preparación.

1. Precalentar el horno a 180 grados.

2. Bate los huevos con el azúcar y la mermelada de naranja hasta conseguir una mezcla homogénea. Reserva.

3. Tamiza la harina junto al bicarbonato y las especias e incorporar la almendra rallada. Agrega esta mezcla a los huevos con el azúcar e integra bien.

4. Añade la zanahoria rallada, las nueces picadas y las pasas. Mezcla.

5. Engrasa con mantequilla el molde desmontable de 22 cm de diámetro y vierte la masa. Mete al horno por 35 minutos.

6. Haz la cobertura. Bate el queso en crema con el azúcar glas hasta obtener una mezcla homogénea.

7. Saca el pan del horno, desmolda y deja enfriar. Una vez a temperatura ambiente, cubre con la mezcla de queso y decora con ralladura de naranja.

Pan de chocolate con avellanas

Postres para celiacos. Pan de chocolates con avellanas.

Ingredientes.

- 150 g de chocolate negro.

- 125 ml de aceite de girasol.

- 4 huevos.

- 80 g de azúcar moreno.

- 75 g de avellanas molidas.

- 40 g de harina de trigo sarraceno.

- Un yogur natural.

- Una cucharadita de esencia de vainilla.

- Una pizca de sa.

- Una cucharadita rasa de bicarbonato.

- Una cucharadita de café soluble.

- Una cucharada de mantequilla para engrasar

- Azúcar glas para decorar.

Preparación.

1. Precalienta el horno a 180 grados.

2. Trocea el chocolate y derrite a baño maría. Reserva.

3. Separa las yemas de las claras. Bate las yemas con el azúcar y agrega el yogur, la vainilla y el chocolate fundido. Mezcla bien.

4. Incorpora a la mezcla la avellana molida, la harina de trigo sarraceno, la sal, el bicarbonato y el café. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

5. Bate las claras a punto de turrón e incorporarlas poco a poco a la mezcla con movimientos envolventes.

6. Engrasa un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro con un poco de mantequilla y vierte la masa. Hornea por 40 minutos.

7. Saca del horno, desmonta y deja enfriar. Espolvorea con azúcar glas.