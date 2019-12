Delia Owens, la creadora de un éxito editorial realmente cautivador

“La Chica Salvaje”, lanzada vía Editorial Océano es una novela cautivadora que te engancha desde la primera página y cuyo ritmo no decrece hasta el final. Sin hacer ‘spoiler’ alguno, las aventuras de Kya, una niña de nueve años que crece sola en unas marismas en el sur de Estados Unidos, son tan adictivas como cualquier serie de moda.

Delia Owens es una bióloga y ambientóloga de 70 años que se crió en el desierto y que luego pasó varios años en Zambia con su marido, también biólogo, estudiando a los animales en su propio medio y pronto se convirtieron en activistas contra la caza furtiva de los elefantes.

Delia Owens (Georgia, Estados Unidos, 1949) se formó como zoóloga y etóloga. Creció en Thomasville y se graduó en Zoología en la Universidad de Georgia.

La famosa actriz de Hollywood, Reese Whitherspoon quedó tan fascinada con esta obra que compartió una fotografía con un ejemplar de “La Chica Salvaje” en su cuenta de Twitter añadiendo el texto “Ni siquiera estoy seguro de poder expresar con palabras cuánto amo este libro".

¿Cómo surgió la idea de escribir ‘La chica salvaje’?

Al ver leones y elefantes todos los días, comencé a darme cuenta de cuán similar es nuestro comportamiento a la vida silvestre. Todos los días que estaba observando la vida salvaje podía vernos en ellos.

Reese Whitherspoon ha sido una de las más fuertes impulsoras de esta obra.

¿Con esto decidiste dar forma a tu primera novela de ficción?

Así es, quería escribir una novela que explorara cómo nos comportamos y nos sentimos hoy y cómo se relaciona con la forma en que solíamos sobrevivir en la sabana.

¿Qué podemos encontrar de Delia Owens en Kya?

Como Kya, yo también vivía en el desierto, aunque nunca fui abandonada por mi familia. Me siento como en casa cuando estoy en la naturaleza, en medio del desierto o en una montaña, lejos de todo. La naturaleza es mi mejor amiga, así que en cierto modo soy Kya. Pero lo cierto es que creo que Kya está en todos nosotros. Ella me enseñó que todos podemos hacer mucho más de lo que creemos que podemos. Kya tiene que hacer mucho por sí misma y lo hace, es ingeniosa y una pequeña campeona. Estoy muy orgulloso de ella.

Después de pasar veintitrés años en África, se trasladó a un rancho de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, donde escribió La chica salvaje, su primera novela.

¿Qué se siente alcanzar un éxito tan arrollador?

Es algo abrumador. No me lo puedo creer. Esperaba que alguien descubriera el libro y lo leyera, pero me he sentido abrumada por la respuesta, y estoy muy agradecida con los lectores a los que les ha gustado. Es un sentimiento maravilloso.

¿Cómo fueron tus años en Zambia como bióloga?

Ahora parece una vida diferente, pero literalmente me encontraba cara a cara todos los días con leones o elefantes. Los elefantes en el valle de Luangwa solían entrar directamente a nuestro campamento e intentaban comerse el techo de paja de nuestras pequeñas cabañas. Tenías que tener mucho cuidado porque a veces se burlaban de nosotros. Era una vida completamente diferente.

