Deletrear "coco" con las caderas es el nuevo truco sexual que debes probar

Para muchas mujeres el estar encima de su pareja (hombre) durante el sexo puede ser un poco ... incómodo. ¿Qué debo hacer con mis caderas? ¿Dónde debo mirar? ¿Qué diablos hago con mis manos?, entre otras dudas podrían distraerte e impedirte que disfrutes.

Tener la mentalidad adecuada para asegurarte de lograr tu orgasmo puede ser a menudo la parte más difícil de dominar a la vaquera o la posición sexual de mujer arriba. Pero gracias a Twitter, es posible que hayamos descubierto el mejor consejo para ello en La Verdad Noticias.

Si ha estado en Twitter últimamente tal vez habrá visto algunas publicaciones de mujeres de todo el mundo asegurando que el truco definitivo para estar arriba es deletrear la palabra "coconut" (coco) con sus caderas para que el sexo se sienta increíble para todos los involucrados.

"Cuando deletrea con éxito #coco", puede leerse en el tweet

¿Deletrear coco realmente funciona?

Si bien puede pensar que esto es solo una broma divertida de Twitter que eventualmente será reemplazada por algún otro tweet viral en unos pocos días, en realidad este consejo sexual es extremadamente beneficioso para literalmente todos.

Para empezar, "coco" es bastante fácil de recordar (y deletrear). Pero usar las caderas para deletrear la palabra cuando estás arriba requiere un cierto patrón de movimiento que te hará sentir bien, según, explica la sexóloga residente de Good Vibrations, Carol Queen.

"Cuanto más movimiento trabajas en el coito en la parte superior, más complejidad estimula para ti y tu pareja".

Deletrear "coco" con las caderas estimula a ambas partes durante el sexo

Otra ventaja: "Tener una palabra para deletrear puede desviar tu atención de sentimientos menos sexys como 'No estoy segura de qué hacer' o 'Me siento expuesta y nerviosa'", dice Queen. Trabajar esas caderas hacia una meta le da a tu mente algo en qué pensar para que no se fije en preocupaciones o factores estresantes del momento.

¿Funciona con otras palabras?

Literalmente, cualquier palabra puede funcionar. Piense en cuántas palabras existen. Si no quieres deletrear "coco" con las caderas mientras montas a tu chico, puedes elegir cualquiera de tus frutas, verduras o incluso programas de televisión favoritos.

“Cualquier palabra bastante larga implica muchos movimientos de cadera, cambios de dirección y movimientos circulares y hacia arriba y hacia abajo para estimular mucho placer”, dice Queen. “Incluso la letra 'Z' tiene tres cambios de dirección. Entonces, si encuentra una palabra que le guste más, hágalo".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.