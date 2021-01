Dejar de beber podría provocar antojos, Chrissy Teigen dice que se ha vuelto loca

Chrissy Teigen dice que se ha vuelto "loca" por todas las cosas dulces desde que dejó de beber alcohol, y aparentemente, ese es un efecto muy común de estar sobria, a continuación La Verdad Noticias te informa de acuerdo a lo que dicen los expertos.

El sábado por la noche, la autora del libro de cocina "Cravings" compartió una serie de videos de la historia de Instagram de ella misma en la cama con tres pedidos diferentes para llevar, todos los cuales eran postres.

En uno de los videos de la serie, se la puede escuchar diciendo: No sé qué me está pasando hoy. Me gustan mucho los dulces.

¿Dejar el alcohol provoca antojos de azúcar?

3 dietistas confirmaron lo que dijo Teigen: es común gravitar más hacia el azúcar cuando estás sobrio. Los expertos dicen que el aumento de los antojos de azúcar después de dejar el alcohol es "muy común".

Lisa Moskovitz, directora ejecutiva de NY Nutrition Group dijo que cada vez que intenta dejar un hábito que interrumpe la salud, es natural encontrarse luchando con otro.

Chrissy Teigen sufre de antojos debido a la sobriedad. Foto: Glamour

Mitzi Dulan, la propietaria de SimplyFUEL, dice que es muy común que surja un antojo por el azúcar cuando no estás bebiendo alcohol. Sucede porque el azúcar impacta el cerebro en muchas de las mismas vías neuronales que el alcohol.

Esto hace que sea común pasar de la adicción al alcohol a los antojos de azúcar, ya que comer dulces hace que su cerebro libere la dopamina, una sustancia química que le hace sentirse bien.

DJ Blatner, un nutricionista dietista registrado, dijo que el alcohol también puede afectar los niveles de azúcar en sangre, por lo que cuando alguien deja de beber, los cambios en el azúcar en sangre también pueden provocar antojos de azúcar.

A diferencia del alcohol, existe un impulso biológico para obtener azúcar. Es nuestra fuente más rápida de combustible para todas las funciones diarias, incluidas las acciones involuntarias como los latidos del corazón y el pensamiento cerebral.

Consejos para evitar el azúcar y el alcohol

Los expertos sugieren hacer ejercicio y comer bocadillos saludables para ayudar con los antojos de azúcar.

La mejor manera de disminuir sus antojos de azúcar es comer una dieta con muchas proteínas satisfactorias y grasas y carbohidratos saludables, aumentar la ingesta de proteínas y grasas saludables ayudará a mantener un equilibrio en los niveles de azúcar del cuerpo.

Dulan enumera los huevos duros, las tostadas de aguacate, las bolas de proteína y las almendras como algunos de sus "cazadores de antojos" favoritos. Las uvas congeladas, que dice "saben a mini sorbete", son otra buena opción.

Blatner sugiere incluir más fruta, que es una fuente natural de azúcar, en su dieta. Ella recomienda plátanos congelados bañados en chocolate amargo o "nachos de manzana", rodajas de manzana rociadas con mantequilla de nueces y cubiertas con coco y cacao sin azúcar.

Teigen habló recientemente sobre su sobriedad en un tweet compartiendo una foto familiar de los escalones del Lincoln Memorial. Teigen, su esposo, John Legend , y sus dos hijos estaban en Washington, DC para la actuación de celebración de la inauguración presidencial de Legend.

