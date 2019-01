Dejando huella con Juan de Lascurain.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos explica como dejar huella.

¿Alguna vez te has puesto a pensar que va a decir la gente de ti cuando ya no estés en este mundo?

Creo que a la mayoría de las personas no es un tema que les pase mucho por la mente. Yo la verdad tampoco lo había pensado hasta hace unos años que me pregunté ¿por qué hago lo que hago? Eso con respecto a todo mi esfuerzo como emprendedor para lograr mis sueños.

Juan de Lascurain.

Igual sabemos que todo lo que hacemos en este mundo al morir no nos llevaremos nada; absolutamente nada! Si no nos llevaremos nada, entonces ¿por qué trabajamos tanto para acumular?

El otro día iba corriendo por el bosque y me di cuenta que había muchas huellas de animal en la tierra. Me pare y al observar detalladamente, me di cuenta que eran huellas de caballo. Eso me decía que por ese camino había pasado no solo un caballo, si no varios.

Obra de Juan de Lascurain.

Es un ejemplo insignificante para comparar la huella que como humanos podemos y debemos dejar al pasar por este mundo. Hay personas que dejan huellas negativas, personas que usaron sus vidas para oprimir a la gente y para ser corruptos.

Al igual que hay personas que han hecho lo opuesto, que han ayudado a mucha gente y que han hecho de este mundo un mundo mejor. El dejar huella no quiere decir que todo el mundo va a conocer lo que has hecho. Puede ser que hayas hecho una diferencia en tu colonia, o en tu escuela; y eso es muy importante!

Dream Big.

¡Una persona a la vez podemos cambiar el mundo!

