Deja tu esencia con los perfumes que están en el Top de moda

Oler rico es sin duda la mejor presentación que alguien puede tener, al hablar de un aroma irrepetible y un buen gusto nos referimos al exquisito aroma de un perfume cautivador. Y para que tú seas esa persona que logre dejar su aroma en el momento y lugar adecuado, te decimos que perfumes se ubican en el top de los mejores.

Empezamos con el primero de la lista, el cual ve de los mil 300 pesos hasta los 2 mil 450, su nombre es Sí Passione, el perfume para mujeres que son decididas, sensuales, audaces, apasionadas en todo lo que hacen, que se identifican con el color rojo, el tono de la buena suerte y que es el ADN de este perfume.

Oh! The origin Tous, ocupa el segundo lugar en esta lista el cual tiene un precio desde los 900 pesos hasta los mil 760 pesos, este aroma es una joya, pues está inspirado en la seducción y en el coqueteo de una mujer lista para salir. Va dirigido a una mujer joven cosmopolita, sensible pero divertida, y con ese punto casual y a la vez elegante. Sin duda esta fragancia que te hará sentir segura. Su olor a mandarina y pimienta rosa, te cautivarán.

SCANDAL Jean Paul Gaultier, ubicado en la tercera posición, lo puedes obtener por unos mil 100 hasta los 2 mil 900 pesos, esta es una fragancia para mujeres, del aura elegante. Es más que un cálido soplo de aire fresco, es un aliento de libertad.

LOEWE Aura magnética, llega al cuarto sitio con una interpretación misteriosa y magnética de Aura Loewe. Un eau de parfum floral y amaderado, se vuelve uno con la vainilla le da un toque femenino, esta será una fragancia que genera adicción, es misteriosa, es puro magnetismo.

HÉRMES Twilly, se apodera de la quinta posición con, el perfume de las chicas Hermès, la impertinencia de un jengibre agudo salpicado de un nardo perturbador. Un eau de parfum floral, especiado y oriental. El espíritu libre de una fragancia intrépida 50 Ml.

