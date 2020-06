Déficit de atención podría ser tratada con un videojuego bajo receta médica. Foto: Selecciones

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el lunes la comercialización del primer dispositivo terapéutico digital basado en videojuegos para mejorar la función de la atención en niños que padecen TDAH, te informamos al respecto.

Con esta decisión histórica, los médicos están autorizados para recetar el juego, luego de haber sido probado en cinco ensayos clínicos que estudiaron a más de 600 niños durante siete años, de acuerdo The Verge.

¿Qué es TDAH?

TDAH son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos comórbidos.

Comienza en la infancia y afecta aproximadamente a 4 millones de niños de entre los 6 a 11 años. Los síntomas incluyen dificultad para mantenerse enfocado y prestar atención, dificultad para controlar el comportamiento y niveles muy altos de actividad.

Pese a que pueda existir sospecha clínica en niños de menos de 6 años el diagnóstico de TDAH requiere haber superado esta edad. Además, es frecuente que el TDAH se reconozca en los niños cuando comienza la educación primaria, coincidiendo con dificultades en el rendimiento escolar y la presentación de disfunciones sociales.

Estudios de TDAH

De acuerdo con uno de los cinco estudios de la compañía que citó The Verge, y el cual fue publicado en la revista The Lancet Digital Health, un tercio de los niños tratados ya no tenía un déficit de atención medible en al menos una medida de atención objetiva"después de jugar el juego cinco días a la semana durante cuatro semanas.

Aproximadamente la mitad de los padres vieron un cambio clínicamente significativo en las deficiencias diarias de sus hijos después de un mes de tratamiento con Endeavor Rx.

Lo anterior aumentó al 68 por ciento después de un segundo mes de tratamiento. Las mejoras sobre los impedimentos del TDAH después de un mes de tratamiento con Endeavor Rx se mantuvieron hasta por otro mes, con los efectos secundarios más comunes el dolor de cabeza, aparentemente leve en comparación con los medicamentos tradicionales.

Características del medicamento para TDAH

Se trata de Endeavor Rx, de Akili Interactive (antes Project EVO), que podrá ser adquirido como medicamento bajo una receta legal. El dispositivo está indicado para pacientes pediátricos de 8 a 12 años de edad con TDAH, principalmente desatendido o de tipo combinado, que deriva en diversos problemas de atención.

Jeffrey Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA mencionó que el dispositivo Endeavor Rx ofrece una opción no farmacológica para mejorar los síntomas asociados con el TDAH en los niños y es un ejemplo importante del creciente campo de la terapia digital.

