El decorado de uñas para hombres viene evolucionando desde un par de años atras el mundo de las redes sociales y para sumarte a esta tendencia te compartimos los estilos preferidos de algunos hombres famosos.

La pintura de uñas o el esmalte como es mejor conocido no fue una idea orientada al uso de las mujeres exclusivamente, Japoneses y egipcios quienes fueron los precursores lo utilizaban para exhibir su jerarquía con colores dorados y plateados, fue después de algunos miles de años que se extendió a la cultura occidental y se le dio una jerarquía femenina.

Si deseas saber más acerca de la pintura de uñas para hombres, a continuación La Verdad Noticias te comparte los mejores diseños que puedes encontrar para hacer lucir una manicura increíble.

Decorado de uñas para hombres en los pies

Aunque la moda del decorado de uñas para hombres se hace cada vez más popular, la tendencia de pintarse las uñas de los pies empieza a aparecer. Por lo tanto, como se hace sobre todo para llamar la atención, pues nada mejor que utilizar colores chillones, de esos que no pueden pasar desapercibidos.

Quizás más que un color estridente, un diseño elaborado es lo que de verdad hace resaltar el hecho de que llevas las uñas pintadas.

De la misma forma que las mujeres se sienten cada vez más libres de hacer lo que quieran con su cuerpo, ahora los hombres han decidido pelear también por la igualdad en el rubro de las uñas pintadas.

Diseños de uñas para hombres

Algunos diseños de uñas para hombres que puedes optar por lucir son:

Caritas felices

Dar un toque divertido a las uñas con una carita feliz es una gran opción. De hecho muchas famosas y famosos han optado por replicar este diseño así que es un básico para el 2021.

Minimalista

Si quieres adentrarte en el mundo del nail art pero no sabes cómo empezar, se vale ir de menos a más. Por ejemplo estas uñas, no necesitas algo llamativo para qué luzca. Unas simples líneas hacen toda la diferencia en todo tu look.

Uñas diferentes

Si vas a algo que no sea demasiado llamativo pero si se vea mega cool en tus fotos, este estilo de uñas es para ti, en los que puedes poner uñas completas, figuras y hasta letras. La creatividad será tu mejor amigo para lograr algo fuera de lo común.

Con mucho glow

Cómo olvidar a Bad Bunny, fue una de las principales figuras en darse a notar con estilos brillantes en sus uñas. Aquí aplica cualquier color, ya sea mate o brillante, si te gusta experimentar puedes empezar con una uña y probar.

Uñas para hombres negras

El decorado de uñas para hombres negras siempre están de moda, serias, informales o góticas son utilizadas para todo tipo de situaciones, en las que nos queremos sentir y expresar, un sentimiento fuera de lo normal, intenta con alguno de estos diseños:

Líneas verticales con blanco

Una luna menguante para las amantes de la noche

Un poco de glitter para ir de fiesta

Patrones geométricos en dorado

Un degradado de negro a plata luce genial

Presume el mármol en tus stiletto

Un detalle vegetal para las amantes de la naturaleza

Un zorro geométrico en una uña mate es muy original

Destellos de dorado para mayor glamour

Un detalle holográfico para las más atrevidas

