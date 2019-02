Decepciones y depresión, los días que marcaron la vida de Lady Di

La vida de la Princesa de Gales no fue nada fácil. De una vida común y corriente, se convirtió en una asediada figura pública de tan sólo 19 años, que se había casado con el futuro Rey de Inglaterra.

Si algo podemos decir, es que había mucho estrés y ansiedad en su vida, síntomas que la llevaron a vivir difíciles momentos como parte de la Familia Real británica.

El divorcio de sus padres

Su nombre era Diana Frances Spencer, después se convirtió en la mundialmente reconocida Princesa Diana de Gales. Nació en una familia aristocrática que de acuerdo con medios británicos, estuvo marcada por la desdicha. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía tan sólo 6 años y esta fue sólo la primera de muchas decepciones futuras.

El tormentoso matrimonio con el Príncipe Carlos

La Princesa Diana y el Príncipe Carlos.

Incluso siendo novios, Diana tuvo que soportar la relación que el Príncipe Carlos tenía con Camila Parker Bowles. Él siempre estuvo enamorado de ella, pero a la Reina no le parecía suficiente, así que Diana fue la mejor opción. Años después le reveló al mundo entero: “En mi matrimonio siempre fuimos 3”

Una semana después de su compromiso, Carlos le puso su mano en la cintura y le dijo: “estás un poco gordita, ¿verdad?”. Comentario que la llevó a desarrollar problemas con la comida, bulimia específicamente.

Cuando se casaron, descubrió que Carlos le enviaba regalos a Camilla, incluso lo escuchó por el teléfono cuando le decía “pase lo que pase, siempre te amaré”.

Diana escuchó como Carlos le decía a Camilla: “pase lo que pase, siempre te amaré”.

No obstante, la tensa relación y las continuas infidelidades de su esposo no fueron lo único que afectaron su salud física y emocional. “Mi esposo y yo teníamos que mantener todo junto porque no queríamos decepcionar al público y obviamente había mucha ansiedad en cuatro paredes”. Lady Di.

Depresión y bulimia

“Estaba muy mal, muy deprimida y traté de cortarme las muñecas con cuchillas de afeitar.”

Princesa Diana de Gales.

La Princesa intentó suicidarse sólo 3 meses después de contraer matrimonio. La bulimia la había desgastado, estaba muy delgada y la gente comenzaba a notarlo. Además, la Reina Isabel nunca fue muy cercana a ella y ningún miembro de la familia la respaldó alguna vez.

El divorcio

En 1992 tomaron la decisión de separarse, pero no fue hasta 1996 que pudieron firmar los papeles. La situación era crítica dentro del Palacio, pero según reveló Diana en alguna ocasión, ella no quería separarse y fue la Reina quien los obligó.

Una vez libre, Diana floreció y su semblante cambió. Comenzó a rehacer su vida a lado del millonario egipcio Dodi Al-Fayed, todo parecía mejorar.

Fatídico desenlace

Diana falleció el 31 de agosto de 1997, junto a su pareja Dodi Al-Fayed.

Un año después del divorcio, Diana murió, el 31 de agosto de 1997, junto a Dodi Al-Fayed, en un aparatoso accidente automovilístico en París. Mientras eran perseguidos por la prensa hacia el aeropuerto, su coche quedó empotrado en el pilar 13 del puente del Alma.

Ese día nació la leyenda. Cada año, en estas fechas, las verjas del Palacio se llenan de flores y recuerdos que mantienen viva a la princesa triste.

Lady Di con sus hijos, los Príncipes William y Harry.