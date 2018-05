Deberías evitar comer estos alimentos en ayunos

Al despertar después de una larga noche lo más recomendable es evitar algunos alimentos que podrían dañar nuestra salud.

Aunque pensemos que algunos elementos son sanos comerlos en ayunos no es la mejor opción y menos si nuestro objetivo es bajar de peso.

Ten en cuenta que una dieta deber ser balanceada y necesitas escoger la comida necesaria para cada hora y así no descuidar tu vida saludable.

Refresco

Puede ser también un irritante, además contiene 12 cucharadas de azúcar y no aporta ningún nutrimento, el gas puede hacerte sentir pesado.

Cerveza u otras bebidas alcohólicas

Una bebida muy irritante que es altamente consumida y por la mañana y en ayuno es peor: evítala.

Jugo de naranja

Si creías que beber un jugo de naranja en ayunas es buena para perder peso, has estado viviendo equivocada toda tu vida.

Al exprimir la fruta, le estás quitando la fibra y solo quedará el azúcar. Ojo, no te estamos diciendo que no es un zumo saludable (tiene muchas vitaminas y minerales) pero si quieres adelgazar, no lo debes consumir.

Botanas

Aunque no lo creas, sí sucede. Ya sea porque es lo primero que encuentran en el camino hacia el trabajo o por un antojo producido por la falta de alimento, las botanas tampoco aportan nutrientes; se trata de harina frita. A estas frituras además se les suele añadir crema, salsa y limón: te dolerá el estómago.

Salsas

Nos referimos a las salsas comerciales rojas o de otro tipo que se agregan a las clásicas botanas, esto puede irritar la mucosa gástrica y producirte dolor estomacal.

Pan

El pan es un alimento alto en calorías que provienen principalmente de harina y azúcar, los panes suelen ser preparados también con aceite y mantequilla que contienen grasas saturadas; estas grasas son las menos recomendables.

Dulces

Los dulces pueden aumentar la actividad del páncreas y producir un desequilibrio en el nivel de azúcar en sangre. Los dulces son carbohidratos simples que te otorgan energía sólo un momento.